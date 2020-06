Grey's Anatomy: Detalles ocultos sobre Owen Hunt que tienes que recordar

Owen Hunt de Grey's Anatomy podría ser un personaje poco valorado de la audiencia, pero eso no le ha impedido adquirir una rica historia de fondo llena de pequeños detalles

Owen Hunt, el apuesto cirujano veterano del ejército que se unió al exitoso drama médico Grey's Anatomy como una serie regular en la temporada 5, se convirtió en un favorito de los fanáticos casi de inmediato. Hunt se unió como Jefe de Trauma en Seattle Grace, e incluso se convirtió en Jefe de Cirugía, para sorpresa de los demás asistentes que se postulaban para este codiciado puesto.

A lo largo de los años, Hunt ha sido parte ecencial en el drama con sus relaciones, habiendo estado involucrado inicialmente con la brillante residente quirúrgica convertida en cirujana cardiotorácica, Cristina Yang, y luego con Amelia Shepherd, un personaje que vino con su propio pasado de drogadición. Veamos si podemos encontrar algunos detalles sobre Owen Hunt que podrían haber pasado desapercibidos.

Owen es buen músico

Grey's Anatomy: Owen Hunt tocando la guitarra

Owen Hunt tocaba la gaita durante sus días escolares y también se le ha mostrado tocando la guitarra.

El hecho de que tomó las gaitas se reveló en el episodio que presentaba al actor de El Señor de los Anillos, Billy Boyd, cuyo hijo había sido víctima de la violencia armada. Boyd interpreta a un escocés con una banda de gaiteros, lo que llevó a Owen a mencionar cómo había incursionado con ellos cuando era niño. Sin embargo, en la temporada 6, Owen se mostró virtuoso tocando la guitarra durante un episodio de Acción de Gracias en el que casi todo el hospital terminó en la casa de Derek y Meredith.

Owen canta y canta bien

Grey's Anatomy: Owen Hunt cantando en el quirófano

En el episodio 'Song Beneath the Song', en la temporada 7, donde Callie Torres sufre heridas graves después de que ella y Arizona terminen en un accidente automovilístico, muchos de los miembros del reparto se turnan para cantar sus líneas en un episodio musical bellamente diseñado , el único de la serie hasta la fecha.

Owen Hunt es el único, aparte de Callie y Miranda Bailey, que hicieron importantes contribuciones vocales en este episodio. Callie, interpretada por Sara Ramírez, es, por supuesto, una cantante conocida por derecho propio, pero resulta que McKidd también es un buen cantante.

Hunt tenía una prometida cuando estaba en el ejército

Grey's Anatomy: Owen Hunt y Beth Whitman

Cuando Owen se desempeñaba como médico militar en Irak, estaba comprometido con su entonces novia Beth, un compromiso que su hermana Megan aparentemente no apoyaba.

Cuando Owen se unió a Seattle Grace, se topó con Beth que había acompañado a su padre enfermo al hospital. La verdad sobre su relación pasada con ella se reveló junto con el hecho de que Owen no había informado ni a Beth ni a su propia madre sobre su regreso a los Estados Unidos después de su paso por Irak.

La madre de Hunt tiene un joven novio bombero

Grey's Anatomy: La madre de Owen Hunt

Cada personaje de Grey's Anatomy viene con su propio conjunto de peculiaridades, no solo los personajes principales, sino también sus diversos familiares que aparecen recurrentemente en la serie. La madre de Owen es uno de ellos que ha aparecido solo unas pocas veces, pero cuya soledad y necesidad de amor se estableció de manera eficiente en el espacio de un solo episodio.

Cuando la madre de Owen ingresa en el hospital, descubre que ella ha estado saliendo con un hombre mucho más joven que ella, un bombero que, Owen está convencido, persigue las propiedades y el dinero de su madre. Owen es inicialmente muy escéptico con respecto a John, el novio, pero luego se da cuenta de que su madre ha estado sola y parece aceptar a John por lo que es.

Owen podría haber traicionado a su hermana

Grey's Anatomy: Owen Hunt y su hermana Megan

La hermana de Owen, Megan, solía servir como cirujana en la misma tropa en Irak, donde Owen tenía el rango de mayor. La ambición de Megan era convertirse en cirujana de vuelo y dependía de Owen para su acenso.

Sin embargo, Megan no es elegida y comienza a sospechar que Owen se había asegurado de que no obtuviera el trabajo en lugar de fortalecer sus posibilidades. Con toda probabilidad, Owen había puesto en peligro la carrera de su hermana al no honrar sus elecciones. Temía por el bienestar de su hermana, lo que podría haberlo llevado a dar ese paso.

Owen recibió un disparo

Grey's Anatomy: Owen Hunt herido por disparo

Después de haber servido en Irak, Owen Hunt, irónicamente, recibió un disparo en el hospital Seattle Grace por el afligido esposo de un paciente muerto.

En el último episodio de la temporada 5, 'Death and All His Friends', Owen recibió un disparo cuando intentó razonar con el tirador dentro del quirófano donde Cristina estaba operando a Derek a punta de pistola. La mayoría de los fanáticos pueden recordar que Derek y Alex Karev recibieron un disparo durante este incidente, pero Owen también se había unido al carro y fue operado por una Meredith Gray muy sacudida que tuvo un aborto espontáneo durante la cirugía.

Owen revivio su trauma por un ventilador de techo

Grey's Anatomy: Owen Hunt y Cristina Yang

Una de las historias principales que involucraban a Owen cuando se unió al hospital por primera vez, era que sufría un trastorno de estrés postraumático.

En este momento, los fanáticos recordarán que Owen había tratado de estrangular a Cristina una noche en su estado de aturdimiento. Más tarde le dijo a Cristina que el ventilador en el techo le sirvió de detonador, ya que le recordó las aspas de un helicóptero y lo llevó de regreso a Irak.

Owen y sus sentimientos de culpa

Grey's Anatomy: Owen Hunt con traumas de su infancia

Owen ha demostrado estar algo confundido a la hora de tomar decisiones personales. En la temporada 15, su hermana lo obligó a visitar a un terapeuta que le hizo volver a visitar su pasado para tratar sus problemas.

Se reveló que Owen había estado en algún tipo de trauma de culpa durante toda su vida. Cuando fue niño, Owen había ganado un premio en su clase de ciencias cuando tenía diez años y se había ido a casa, emocionado de felicidad. Trágicamente, fue entonces cuando su madre le informó de la muerte de su padre, dejándolo lleno de culpa por sentir alegría el mismo día que su padre había muerto.

Kevin McKidd dirigió más de 20 episodios de Grey's Anatomy

Grey's Anatomy: Kevin McKidd como director en la serie

Un puñado del elenco de la serie ha intentado dirigir episodios a lo largo de los años, incluidos Chandra Wilson, Jesse Williams e incluso Ellen Pompeo.

Sin embargo, Kevin McKidd ha sido acreditado como el director de la asombrosa cantidad de más de 20 episodios a lo largo de los años. McKidd se ha convertido en un director veterano que ha dirigido algunos episodios importantes con historias serias. Tiene sentido que el elenco también se sienta cómodo siendo dirigido por uno de los suyos.

Kevin McKidd ya era famoso antes de Grey's Anatomy

Grey's Anatomy: Kevin McKidd como actor

Los fanáticos sabrían que el actor Patrick Dempsey que interpretó a 'McDreamy' Shepherd en Grey's Anatomy tuvo bastante filmografía antes de unirse al elenco del exitoso drama médico.

Sin embargo, Kevin McKidd es uno de los únicos otros actores que tenía un respetable repertorio de actuaciones en su haber antes de convertirse en Owen Hunt para las masas. Había actuado tanto en películas como en el escenario cuando recibió la llamada de Shonda Rhimes.