Grey’s Anatomy: Actor revela cómo comenzará la temporada 17 en medio de COVID-19/Foto: E! Online

Grey's Anatomy aún no ha comenzado la producción en la temporada 17, pero los detalles están comenzando a filtrarse sobre cómo se desarrollará la serie de manera creativa. La estrella de la serie Giacomo Gianniotti le reveló a Katie Krause de Entertainment Tonight que la nueva temporada, que contará con una historia de coronavirus, comenzará "un mes y medio" en la pandemia mientras los médicos de Gray Sloan se adaptan a su nueva realidad.

"Vamos a comenzar la temporada aproximadamente un mes y medio [en] COVID completo, por lo que va a tener lugar un poco más allá de donde lo dejamos en la última temporada", dijo Gianniotti, aunque no ha recibido ningún guiones de la temporada 17.

"Es posible que tengamos algunos flashbacks. Es posible que tengamos algunas cosas a las que nos referimos la temporada pasada, solo para tener un contexto que conduzca. Pero vamos a dar un pequeño salto cuando comencemos esta temporada en términos de tiempo, retomando justo donde lo dejamos", reveló el actor.

El salto de meses sigue los eventos del final improvisado de la temporada 16, que terminó con Andrew DeLuca de Gianniotti teniendo otro episodio bipolar después de diagnosticar correctamente la condición de Richard Webber y Meredith llevándolo a casa.

Cuando se le preguntó cómo le iría a DeLuca en un mundo COVID, Gianniotti cree que al jefe de residentes le iría bien bajo presión.

"Creo que prospera en el caos y ciertamente demostró que en temporadas pasadas, cuando pasan muchas cosas, da un paso al frente", dijo el actor de 31 años. "Esta será una situación obviamente estresante, pero creo que una emocionante en la que realmente puede brillar y luego prosperar".

¿Cuándo comienzan a grabar Grey’s Anatomy?

Según Gianniotti, Grey's espera comenzar a filmar en septiembre. Pero el actor advierte que dada la fluidez de la situación, puede pasar cualquier cosa. Compartió que la producción originalmente estaba siendo vista para fines de agosto antes de que fuera "impulsada". (No se ha dado una fecha oficial de inicio para Grey's). Ofreció una vista previa de cómo se verá la nueva normalidad una vez que reciban luz verde para comenzar a filmar.

"Todos nuestros productores están tratando de implementar rápidamente todos estos protocolos para mantener a todos a salvo. Obviamente, nos harán pruebas varias veces a la semana y nos separarán en zonas. Vamos a tener mucho menos personal en el set. Por supuesto, usaremos EPP [equipo de protección personal] completo", reafirmó Gianniotti. "Es un mundo nuevo".

"Hay una curva de aprendizaje para cualquier programa. Tenemos la suerte única de poder usar PPE porque hacemos de médicos, así que para otros programas que no están en el mundo de los médicos, realmente lo siento por ellos porque es un desafío adicional que tienen afrontar", dijo, siendo optimista. "Pero realmente espero que podamos resolverlo y seguir produciendo este espectáculo increíble que a tantos fanáticos les encanta ver".

Grey's no ha tenido reparos en tocar temas complejos y Gianniotti insinuó que el movimiento Black Lives Matter también podría jugar en la temporada 17.

"No ha habido escasez de historias increíbles que han estado circulando esta vez, tanto en las paredes del hospital como en en las calles de las ciudades protestando”, dijo,“ por eso esperamos contar todas esas historias esta temporada”.

Se ha especulado que la siguiente temporada podría ser la última para la exitosa serie de ABC protagonizada por la actriz Ellen Pompeo/Foto: Refinery 29

"Solo estoy especulando en este punto: todos los escritores y productores han dicho que están realmente interesados en contar las historias de todo lo que ha estado sucediendo con el movimiento Black Lives Matter durante este tiempo y ciertamente es algo que, ya sea es el primer episodio o el segundo... Están muy interesados en contarle a la gente esas historias", agregó Gianniotti.

A partir de este fin de semana, una organización sin fines de lucro cercana al corazón de Gianniotti, My Friend's Place, llevará a cabo un festival virtual de cinco días, con actuaciones de artistas como JoJo y Mario, una subasta, oradores invitados y más. Culmina con una gala organizada por Gianniotti en el último día celebrando lo que la organización logró el año pasado.

"My Friend's Place es un centro de recursos para jóvenes sin hogar en Los Ángeles. Servimos de 12 a 25 años, así como a sus hijos [y] sus perros y gatos. Pero cuando esta crisis golpeó, obligó a mucha gente que estaba en la línea se quedó sin hogar y puso a las personas que tenían un hogar y normalmente podían sobrevivir con alimentos y suministros en un hogar con inseguridad alimentaria”.

“En un rango de escasez de alimentos, lo que significa que las despensas de alimentos, los refugios, todos los centros de recursos sin cita previa tenían más demanda. My Friend's Place rápidamente se dio cuenta de que estaban abrumados; [ellos] hicieron algo muy noble y levantaron su rango de edad y comenzaron a dar la bienvenida a cualquier persona de cualquier edad para que viniera a sus puertas".

Gianniotti dijo sobre la organización benéfica, que ha estado sirviendo a jóvenes sin hogar durante tres décadas y a quienes él 's asociado durante los últimos cinco años.

"Estoy tan orgulloso del trabajo que hacen y cómo se desempeñaron en este tiempo sin precedentes y estuvieron a la altura del desafío, y ciertamente fue un desafío", agregó. "Me encanta lo que hacen. Me encanta lo que siguen haciendo".

La gala virtual de My Friend's Place Summer Festival comenzará con Standing Together: A Virtual Concert el domingo 9 de agosto, que se transmitirá en ET Live a las 5 pm PT, y cerrará con A Night United, presentado por Giacomo Gianniotti, el jueves, 13 de agosto.

También te puede interesar: Grey’s Anatomy: ¿Meredith podría tener otro hijo en la temporada 17?

Con estos nuevos detalles de la serie, es posible que algunas cosas puedan cambiar en la nueva temporada que se está preparando. ¿Crees que la historia del programa podría cambiar mucho?