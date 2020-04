Grettell Valdez y su hijo Santino conquistan Tik Tok con reto de baile

Grettell Valdéz presumió sus habilidades de baile junto con su hijo Santino, pues ambos realizaron un reto de Tik Tok, con el que la actriz mexicana también conquistó a sus 2.7 millones de seguidores en Instagram; pues el video demostró que con la celebridad nunca hay tiempo para aburrirse durante la cuarentena por Coronavirus (COVID-19).

La actriz de Televisa lució una sensual blusa corta con mini short de mezclilla, lo que dejó ver de cerca su escultural figura fitness que presume a sus 43 años de edad y a un lado de ella el gran parecido físico que comparte con Santino; quien en unos pocos años estamos seguros que será todo un galán frente a la cámara de sus redes sociales.

El video para Tik Tok al ritmo de “Sirena Beat” ya superó las 328 mil 854 reproducciones en menos de 2 horas de haberlo compartido en Instagram, siendo más de 54 mil 108 me gusta los que no olvidaron elogiar a Grettell Valdez en los comentarios, e hicieron una especial mención a su relación con su hijo de 11 años de edad, el cual tuvo con su ex esposo Patricio Borguetti.

Así bailó Grettell Valdéz con Santino

“Increíble llevarte así con tu hijo!!!”

“Bellos, parecen hermanos!”

“Los amooo”

Durante la cuarentena extendida por la pandemia de Coronavirus, la actriz que vimos en la telenovela de Televisa “Médicos, línea de vida”, se ha mantenido con una actitud positiva al hacerse cargo de su hijo, pues como muchos padres mexicanos, ha tenido que ayudar a su hijo con las tareas escolares desde casa y al final del día disfrutar su compañía como cualquier otro fin de semana.

En un principio del resguardo en casa, Grettell Valdez no tuvo momentos tan felices, pues durante varias semanas estuvo separada de Santino, pues el pequeño tuvo que realizar cuarentena por el caso positivo de COVID-19 que sufrió su padre Patricio Borguetti y actual esposa Odalys Ramírez.

