¡Grettell Valdez rompe en llanto por culpa de Borghetti antes de su boda!

Luego de anunciar Grettell Valdez hace unos días que se va a casar con su novio Leo, la actriz decidió compartir un video a través de su blog en el que expresó su sentir sobre esta etapa que está viviendo.

“Como todos saben, me comprometí y me voy a casar. Estoy muy nerviosa, aunque déjenme decirles que ya tengo un poco de experiencia”, dijo entre risas la actriz.

Gracias al apoyo que ha recibido por parte de sus fans, la ex esposa de Patricio Borghetti quiso hacerlos partícipes y les pidió ayuda, ya que aún no decide en qué lugar le dará el “sí” a su pareja.

Sin embargo, algo que llamó la atención en el transcurso del video es que le ganó el sentimiento cuando recordó parte de la relación que tuvo con el conductor de “Venga la alegría”.

“Yo ya me casé una vez y no me puedo casar otra vez por la iglesia. Estoy pensando en que tengamos una bendición llena de amor y magia. Lo que sí tengo claro es que soy católica y quiero ofrecerle el ramo a a Virgen”, dijo entre lágrimas.

Luego de tener los sentimientos a flor de piel, contó algo revelador, pues dejó entrever que en su relación pasada cometió errores que esta vez no los quiere repetir.

“En esta ocasión, quiero tener a la gente más querida y más cercana a mí. Quiero una boda llena de amor. No quiero invitar a gente por compromiso. A lo largo de estos años he aprendido que no debo quedar bien con la gente por compromiso”, finalizó.