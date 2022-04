Grettell Valdez revela que está preparada para recibir quimioterapias

En enero de 2022 Grettell Valdez alertó a sus seguidores al revelar que se sometería a una cirugía para retirarle parte de su dedo pulgar debido a un extraño virus, y aunque se mantiene en un tratamiento confesó que próximamente comenzará a recibir quimioterapias.

Los problemas en temas de salud iniciaron para la actriz mexicana hace aproximadamente cinco años, cuando comenzó a percibir una especie de llagas en uno de sus dedos de la mano por lo que tuvo que enfrentar diversos tratamientos con dermatólogos que la atendieron por verrugas y mezquinos, hasta que un especialista confirmó que se trataba de cáncer.

Aunque se sometió a diversos estudios, fue gracias a una cirugía que lograron retirar todo el tejido dañado, para finalmente dejar atrás el complicado proceso.

Sin embargo, a finales de 2021 los problemas de salud regresaron y con ellos otra serie de estudios que finalmente arrojaron que debía someterse a una nueva cirugía para volver a “limpiar” la zona afectada.

En plena recuperación y completamente segura de erradicar por completo la enfermedad, Grettell Valdez compartió durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram que su dedo va muy bien, por lo que gracias al excelente equipo de médicos se está recuperando.

Explicó que continúa con el tratamiento para erradicar por completo el virus que le ocasionó la pérdida de parte del dedo pulgar de su mano derecha, pero el camino aún es largo ya que tiene en puerta varias sesiones de radiación y quimioterapia.

“Ya casi no me duele, ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres, y después empiezo mi quimioterapia”.