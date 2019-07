Grettell Valdez luce CUERPAZO en Instagram festejando su cumpleaños (FOTO).

Este lunes 8 de julio la actriz Grettell Valdez se encuentra cumpliendo 43 años de edad, celebrando con una imagen que compartió en su cuenta de Instagram hace algunas horas en donde luce un espectacular traje de baño en color rosa neón y que dejó ver su escultural figura y que ha sido incluso comparada en ser la próxima Maribel Guardia.

Grettell Valdez compartió una foto en traje de baño dejando lucir su marcado abdomen a sus 43 años de edad y luciendo su rostro sin maquillaje en su rostro; impactando a los usuarios de Instagram; quienes en solamente 24 horas de publicada ya logró arriba de 52 mil reacciones y superado la barrera de los 500 comentarios. La actriz dejó ver que se encuentra en un momento espectacular y que a pesar de sus 43 años recién cumplidos, se le puede apreciar espectacularmente bella.

Grettell Valdez luce tremendo traje de baño a sus 43 años

La imagen que compartió Grettell Valdez en su cuenta de Instagram fue acompañada de un mensaje de agradecimiento por sus metas alcanzadas, lo bien que siente como mujer y además de dedicarles un mensaje a sus seguidores.

“Un año más de aprendizajes, sueños y metas cumplidas, caídas que me han enseñado a levantarme y saber que no hay imposibles, momentos llenos de amor y de agradecer por tener vida, por tener a mi familia cerca y por supuesto, por tenerlos a ustedes que, a diario, aunque no nos conozcamos, me brindan mucho amor. ¡Los amo! Feliz cumpleaños a mí”, expresó la bellísima Grettell Valdez.

La actriz de 43 años se encuentra de viaje con su familia en Europa, pero de manera reciente se le pudo apreciar a la escultural Grettell Valdez en las playas de Tulum, donde dejó ver de igual forma su escultural cuerpo y resaltando su gran belleza al natural.

