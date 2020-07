Grettell Valdez habla sobre su hijo con Patricio Borghetti y explota en llanto

Grettell Valdez habla sobre su hijo con Patricio Borguetti y explota en llanto

El pequeño Santino, hijo de Grettell Valdez y Patricio Borghetti cumplió años recientemente, y la actriz no dudó en festejar al pequeño por todo lo alto, pese a la pandemia por Coronavirus, por lo que a través de su canal de Youtube reveló los detalles de la celebración del pequeño.

Fue ahí que la actriz aprovechó el espacio para dar un emotivo mensaje sobre su hijo quien cumplió 12 años.

“Ese dolor que llegue a tener en algún momento cuando él estaba tan chiquito y yo estaba sola con él, me hizo ser la mujer que soy ahora para él”, dijo entre lágrimas.

El video empieza con la actriz despertando a su hijo con un pastelillo, y posteriormente bajaron al living room de la famosa en donde le esperaba un gran regalo, un piano de cola color negro el cual le regaló para que pudiera crear música.

Santino ha mostrado tener habilidades para el canto y la música, por lo que el Piano era lo que el pequeño tanto quería para celebrar su cumpleaños.

Mira el video de Grettell Valdez

Y es que no fue una celebración pequeña, sino por el contrario lo hicieron en grande, de hecho pusieron una pantalla en su patio para proyectar una película, y la fiesta tenia temática de Funko Pop, eso sí, solamente pudieron celebrar ellos como familia.

Grettell Valdez convocó a los amigos de Santino a través de videollamada, por lo que también pudo platicar con sus compañeros y no sentirse tan solo en este cumpleaños en medio de la pandemia.

Eso sí, Patricio Borghetti no apareció para nada en el video de la actriz, y los fans comenzaron a preguntarse si es que acaso no le importaba su hijo pequeño, sin embargo, no fue así, pues el conductor de Venga La Alegría le hizo una fiesta a parte, junto a Odalys Ramírez y sus otros hermanitos.