Grettell Valdez enloqueció a sus seguidores al anunciar su compromiso

La guapa actriz Gretell Valdez en su cuenta social de Instagram, compartió una noticia que dejo a todos sus seguidores muy sorprendidos, pues la artista se comprometió con su misterioso novio.

En su cuenta social la actriz posteo un tierno mensaje: Y dije siiiii al amor y a una vida contigo!!! Les comparto mi inmensa felicidad y la historia de un amor que guarde para mí durante 9 meses...pero que hoy que empezaremos esta nueva etapa quiero gritarle a los 4 vientos!!! El es LEO mi futuro esposo.

En las fotografías que compartió con todos sus fans, la actriz lució muy emocionada y feliz al recibir esta increíble noticia. Cabe mencionar que su hijo Santino presencio el emotivo momento de su famosa mamá.

¿Quiénes han sido los amores de la actriz?

Recordamos que estuvo casada por 7 años con el cantante y ahora conductor de Venga La Alegría, Patricio Borgueti con quien tiene un hijo de 9 años llamado Santino quien se ha robado todas las atenciones pues le gusta el canto y la actuación a su corta edad. La relación que tuvo con el famoso termino en el año de 2010.

Tras haber terminado su matrimonio con Borgueti, inicio un romance con Sebastián Zurita, aunque su relación no duro mucho tiempo. Luego tuvo un romance con Horacio Pancheri y por ultimo mantuvo un romance con el actor Pablo Gil con el artista no duro mucho tiempo y después de su rompimiento no se supo de algún otro galán de la actriz.

Con esta noticia ha sorprendido a todo el mundo, pues nunca se supo que la bella actriz Grettell Valdez de 42 años tenía galán, y es que su novio es un hombre muy atractivo.

Actualmente la actriz Grettell Valdez se encuentra disfrutando de unas increíbles vacaciones junto a su hijo, ambos se encuentran maravillados de la belleza de Tokio.