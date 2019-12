Grettel Valdez, actriz de Televisa, expone los ERRORES de su matrimonio

Grettell Valdez y Patricio Borghetti estuvieron juntos desde el 2004, para después de cuatro años tener a su primer hijo llamado Santino, tras una serie de problemas en su matrimonio, finalmente se separaron en el 2010, lo que más tarde reveló la actriz de Televisa en una entrevista para el programa Miembros al aire, en donde se sinceró sobre todo lo que experimentó en su primer matrimonio.

Grettell Valdez demostró haber aprendido de sus errores con Patricio Borghetti, donde entre una voz cortante se había mostrado triste en recordar los detalles, pero las señales de la falta de amor de su ex pareja eran más que evidentes, lo que tomó mucho valor por parte de ella y decidir terminar con la relación tóxica de Patricio Borghetti.

La fuerte declaración que hizo Grettell Valdez sobre su ex esposo, es que este viajaba mucho a Argentina a ver a su familia y amigos y nunca la llevaba con él, lo que ella se cuestionaba de por qué la mantenía alejada todo el tiempo de su vida, incluso sintiéndose de lo más lastimada por parte de Patricio Borghetti.

“Yo no entendía ese punto de '¿por qué se va de viaje sin mí?, no entiendo por qué se quiere ir de viaje a Las Vegas con sus amigos a jugar, y no llevarme a mí'”