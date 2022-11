Grettel Valdez abre su corazón y habla sobre su estado de salud tras vencer el cáncer

La actriz Grettel Valdez ha pasado por momentos difíciles después de que hace un año se enfrentara a las sospechas sobre que el cáncer había vuelto a su vida.

Y es que la famosa luchó contra esta terrible enfermedad por 5 años, debido a que fue diagnosticada con un cáncer de dedo, un raro padecimiento el cual tuvo que afrontar.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, a esto se sumó que su exmarido le debe dinero debido a que tuvo que pagar una deuda en la que estaba acusado de fraude en Suiza, por lo que le pidió prestado dinero a la actriz y nunca se lo devolvió.

Grettel Valdez habla sobre su estado de salud

Grettel Valdez fue atendida a tiempo

En enero pasado la famosa se sometió a un tratamiento quirúrgico en el que le amputaron parte de su dedo en el que se encontraba el virus sospechoso que alertó a sus doctores, pero recientemente Valdez fue captada por el canal de Youtube Edén Dorantes donde habló más a detalle sobre cómo se encuentra.

"Bendito dios, he evolucionado favorablemente, ya, ya, ya quedó el tema de lo de mi dedo atrás, no pasó nada, ya no me acuerdo", dijo la bella actriz

Gracias a que se atendió de manera temprana, ahora Grettel goza de una salud estable y está dispuesta a disfrutar de su vida plenamente.

Motivo por el que ha compartido que se siente más que feliz de compartir tiempo junto a su hijo, a quien exhorta de vivir su vida de la mejor manera posible.

¿Qué le pasó al dedo de Grettel Valdez?

Hay que destacar que en 2018 se le diagnosticó un cáncer que pudo resolver con una cirugía; sin embargo, en una revisión médica realizada hace menos de un año, los médicos le informaron que un pedazo ‘sospechoso’ se había expandido, por lo que tendrían que amputarle gran parte de la extremidad para evitar el virus que podría convertirse en cáncer.

Cabe destacar que en entrevista, la guapa actriz Grettel Valdez explicó que aquella afección se debió a que las herramientas que utilizaron para hacerle un manicure se encontraban sucias y contaminadas.

