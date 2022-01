Gretell Valdez comparte foto desde el hospital, previo a su cirugía

La actriz Gretell Valdez dio a conocer una imagen con la que sugiere que podría ya haber pasado por la cirugía en la que le removerían parte del dedo pulgar para prevenir complicaciones por cáncer.

Hace algunos días, Gretell anunció que perdería parte de uno de sus dedos para erradicar un virus cancerígeno que está atacando esa zona. La actriz ha sabido de sus indicios de la enfermedad hace cuatro años.

En una visita al programa Hoy, Gretel informó que estaba programada una cirugía menor, que removería una verruga en la zona afectada, aunque ella dijo estar conforme con el procedimiento siempre y cuando su salud no esté en riesgo.

En la foto que compartió mediante su cuenta de Instagram, la actriz de ‘Cuando me enamoro’ y ‘Lo que la vida me robó’ mostró su mano hospitalizada siendo sostenida por la mano de su hijo Santino.

“De tu mano todo es más fácil, te amo hijo” escribió Gretell en su historia de Instagram.

La enfermedad de Gretell Valdez

Valdez prefirió cuidar su salud a un bajo costo.

En 2018, Gretell tuvo cáncer de dedo, por lo que le removieron parte del pulgar. A casi cuatro años del evento, le fue detectada la nueva señal de alarma, por lo que tomó la decisión de hacerse la cirugía.

“Hace poco fui a revisión y me dijeron: ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsiar”, dijo la actriz en una entrevista para “Hoy”.

Cuando decidieron remover ese pedacito, ya estando en el quirófano, le dijeron que se había expandido rápidamente, por lo que tendrían que tomar otras medidas.

Se trata de una verruga que tiene por dentro y que está expandida, misma que podría evolucionar en un cáncer, por lo cual había que actuar rápido. Por ello Gretel Valdez sacrificará parte de su dedo.

