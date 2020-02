Green Day quiere poner a BAILAR a todos con el disco “Father of All” ¡Espectacular!

Los chicos de Green Day están de regreso con el que es su decimotercer álbum de estudio, que según el líder Billie Joe Armstrong trata sobre mucha diversión y ha aclarado que no tiene nada que ver con el presidente Trump.

De hecho, aunque los oyentes podrían haber esperado que Green Day abordara el estado actual de la política estadounidense, Armstrong ha comentado que el tema parecía "demasiado obvio" para la banda, es por eso que cuando se le preguntó si el álbum representa un escape del ciclo de las noticias, el músico habló sobre la idea de hacer música para bailar.

"Sí, creo que todo este récord fue hacer que Green Day sea más bailable", respondió Armstrong. "Así que canciones como 'Meet Me on the Roof' o 'Father of All', esas son las dos canciones en las que pienso...”

Green Day y la creación de “Father of All”

La banda ha hecho mención que el primer video fue realizado para bailar, por eso muestra todas estas diferentes imágenes de personas bailando, ya sea niños bailando break dance o niños haciendo un 'muro de la muerte' y simplemente ese instinto natural común con latidos que hacen que la gente quiera moverse”.

En cuanto a el por qué no quisieron confrontar al líder estadounidense, Armstrong mencionó: "Hay tanta mierda tóxica en el éter en este momento…No quería escribir canciones que contribuyeran a eso. Entonces, para nosotros, fue como, 'Ok, en lugar de hacer alguna obra o algo así, busquemos una nueva dirección en la que no hayamos entrado'. "

Hay que destacar que Green Day profundizó en algunas influencias bailables como T. Rex , Little Richard , Mott the Hoople y Martha and the Vandellas, reveló el líder, por lo que todo esto dio a luz a singles como la canción del título con letras improperias, "Fire, Ready, Aim" y el recientemente lanzado "Oh Yeah!".

Ahora sí ha quedado clara la inspiración de este nuevo álbum de Green Day y los fanáticos pueden ponerse sus zapatos de baile cuando Green Day salga a la carretera para el " Hella Mega Tour " este verano que encuentra el acto uniendo fuerzas con Fall Out Boy y Weezer .

