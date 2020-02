Green Day: Lanza el vídeo oficial de “Meet Me On The Roof” con Gaten Matarazzo

Tras cuatro años de ausencia, Green Day regresa a la escena musical con su nuevo álbum “Father of All Motherfuckers”, cuyo primer sencillo del mismo nombre ya superó las cinco millones de reproducciones en su cuenta oficial de YouTube.

Ahora, la banda de pop punk más popular regresa con el estreno del vídeo oficial de su segundo sencillo “Meet Me On The Roof”, que contó con Gaten Matarazzo como protagonista.

En el vídeo, Gaten Matarazzo, quien da vida al querido Dustin de la serie original de Netflix “Stranger Things”, busca conquistar el corazón de una chica al volverse el stuntman (doble de riesgo) de Willie Jackson, personaje interpretado por Billie Joe Armstrong vocalista de Green Day.

“Meet Me On The Roof” de Green Day ya llegó a las 280.554 reproducciones en sus primeras 24 horas desde el lanzamiento a través del canal oficial de YouTube de la banda.

El nuevo vídeo de Green Day fue dirigido por Brendan Walter y Greg Yagolnitzer, quienes han dirigido producciones de bandas como Weezer y Panic! At The Disco.

El regreso de Green Day

El esperado nuevo álbum de Green Day, “Father of All Motherfuckers” ha emocionado enormemente a sus fanáticos quienes deseaban tener nuevas canciones de su banda favorita.

Con el regreso de Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt, integrantes de Green Day, los fans esperan noticias sobre su posible nueva gira y las ciudades que visitarán para que puedan escuchar en vivo sus temas nuevos como “Meet Me On The Roof”.

