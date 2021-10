Granville Adams, actor de Oz, muere a los 58 años

La estrella de Oz y Homicide, Granville Adams, murió después de una batalla contra el cáncer.

El actor tenía 58 años. El fallecimiento de Adams fue compartido por su coprotagonista de Oz , Kirk Acevedo, en las redes sociales el domingo , y Acevedo escribió:

"Perdí a mi hermano hoy después de una larga batalla contra el cáncer. No me va bien con la pérdida porque no estoy familiarizada con ella".

"Yo, abuela, algún día lo cortaremos en el otro lado. Hasta entonces ... Descansa en paz, amigo ".

Granville era tan solo uno sd elos muchos famosos que han sido diagnosticados con cáncer, tal es el caso de Mark Hoppus.

Encuentran a Granville Adams sin vida

El actor falleció a causa del cancer

El productor ejecutivo y productor ejecutivo de Oz , Tom Fontana, también recurrió a las redes sociales para rendir homenaje a Adams.

Adams había anunciado previamente su diagnóstico de cáncer en diciembre de 2020, compartiendo una foto en las redes sociales de él mismo en una cama de hospital con la leyenda "¡F-CK CANCER!".

Adams es mejor conocido por su papel de Zahir Arif, un recluso musulmán en el ficticio Oswald State Correctional Facility en la serie de HBO Oz de 1997 a 2003.

Adams apareció en 48 de los 56 episodios de la serie. También tuvo un papel recurrente en la serie de NBC Homicide: Life on the Street como el oficial Jeff Westby, un papel que repitió para la película para televisión Homicide: The Movie en 2000 . También apareció como Detective Jones en Empire.

A principios de este año, Fontana y La estrella de Oz Dean Winters lanzó un GoFundMe para Adams y su familia a principios de este año para ayudarlo en su batalla contra el cáncer. A partir de la última actualización en febrero, la recaudación de fondos había recaudado más de $ 95,000. El domingo, Winters recurrió a las redes sociales para rendir homenaje a su coprotagonista y amigo, compartiendo la portada de una revista en la que aparecía él mismo con Adams y su compañero de reparto de Oz , Christopher Meloni.

"Todas mis fotos de Granville Adams se perdieron, excepto esta. ¿Qué tan apropiado es esto? Nosotros en la portada de la revista TWILO (@chris_meloni, nuestro intermediario)", escribió Winters.

"Filmamos esto un lunes después de estar allí todo el día del domingo, éramos como cachorros de león jóvenes que constantemente se separaban de la manada, solo para regresar a la tribu con el rabo entre las piernas y sonrisas gigantescas de comer mierda. Conocí a Granny en 1992 e inmediatamente bebí el Kool-Aid. Su sonrisa era contagiosa, su risa embriagadora. Nunca, nunca habló mal de nadie y desafío a cualquiera que lo conozca a que diga algo negativo sobre este hombre. Granville fue amado, punto."

"También pudo haber tenido gente arrojándole pétalos de rosa a sus pies mientras caminaba por la calle. Un alma humilde y hermosa que acaba de elevar la vida después de la muerte a un nivel completamente nuevo. A usted se le extrañará, amigo mio. Tu eres mi hermano y yo soy un mejor ser humano por conocerte

RIP G. Respect ??????? "

Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los fans de Granville Adams en este momento.

