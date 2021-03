Grant Gustin, actor de “Glee” y “The Flash” tuvo un drástico cambio físico

Grant Gustin, famoso actor de producciones de la televisión como “Glee” y “The Flash” decidió hablar públicamente sobre sus problemas de salud mental con los que ha tenido que lidiar desde hace más de una década: la ansiedad y la depresión.

El famoso actor de 31 años compartió una imagen mostrando su “antes y después”, y explicó que gracias a la cuarentena logró conectarse consigo mismo y tratar mejor estos problemas que tiene, para así poder mejorar su salud mental y física, por lo que ahora ha ganado más peso y ya no luce tan delgado como muchos lo recuerdan.

“Un pequeño informe de progreso desde la temporada pasada hasta ahora (refiriéndose a la serie The Flash). Hace unos 7 meses finalmente decidí romper mi ciclo de no cuidarme tan bien como debería. Como muchos de ustedes saben, he tenido ansiedad y a veces depresión desde que tengo memoria”, declaró el actor.

Grant se siente muy contento ahora con su cambio físico, ya que el actor asegura que esto ha mejorado mucho su salud/Foto: Instagram

El intérprete de Barry Allen informó que su vida muy ocupada como actor, hizo más graves sus problemas de salud mental, por lo que tenía falta de apetito y motivación y esto ocasionó que su cuerpo luciera más delgado.

“El COVID-19 y el tiempo de estar mucho más a solas conmigo realmente me ayudaron a empezar a querer ser mejor yo. Eso incluye comer mejor (y más), hacer ejercicio, meditar a diario y simplemente tratar de estar más presente y feliz con quien soy”, confesó Grant Gustin de The Flash.

Grant Gustin ve a las redes sociales como “un agujero negro”

Conocido por darle vida a Sebastian Smythe en Glee, el actor también explicó que trató de mantenerse alejado de las redes sociales y de los dispositivos móviles en general durante su proceso de cambio.

Debido a que estas plataformas llegan a ser “agujeros negros” que pueden dañar aún más a la gente en su salud mental.

“Siempre seré un trabajo en progreso, pero estoy orgulloso de mí mismo por tomar medidas que desearía haber tomado hace mucho tiempo para ser una mejor versión de mí mismo física y mentalmente, no solo para mí sino también para las personas a mi alrededor”, declaró.

Gustin concluyó su publicación informando que ahora su personaje de “The Flash” tendrá “un poco más de carne” de como lo recuerdan en la temporada anterior. ¿Te gusta cómo luce Grant Gustin ahora? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.