Grandes secretos de las Kardashian serán revelados en el Día de las Madres

La celebración del Día de las Madres llegará acompañada de un programa especial de “Keeping Up With The Kardashians”, donde las integrantes de esta excéntrica familia estadounidense aprovechará la festividad para revelar alguno de sus secretos mejor guardados acerca de sus experiencias con la maternidad.

A través de las redes sociales se ha dado a conocer que Kim Kardashian y su familia compartirán sus mejores experiencias que han tenido al respecto con la maternidad, pues aseguran que el ser madre ha representado un cambio importante en la vida de cada una de ellas.

Esto será posible gracias a un maratón de episodios especiales de “Keeping Up With The Kardashians”, el cual se ha programado para transmitir este próximo 10 de mayo en el canal E! como parte de la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos.

Las Kardashian-Jenner preparan un especial de su programa

“Keeping Up With The Kardashians” se ha caracterizado por ser el reality show más polémico de la televisión norteamericana, pues en varias ocasiones los integrantes de esta excéntrica familia se han convertido en tendencia de las redes sociales por las grandes peleas que protagonizan dentro del show.

Este gran maratón permitirá al público televidente de Estados Unidos conocer cómo les ha cambiado la vida la maternidad, pues es bien sabido que todas las mujeres del clan Kardashian-Jenner, a excepción de Kendall, son madres de adorables pequeños que aman correr dentro de la majestuosa residencia que sus padres han construido para ellos.

Los capítulos prometen mostrar a la audiencia los mejores momentos que Kim Kardashian y su familia han vivido junto a sus hijos al igual que hablaran acerca de cómo sobrellevaron su embarazo sabiendo que son figuras públicas y que los paparazzis siempre están al acecho de ellas para poder conseguir fotografías inéditas de ellas.

Fotografías: Instagram y Twitter