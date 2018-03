Grandes artistas de la música se solidarizan con víctima de bullying

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Grandes artistas de la música se solidarizan con niño víctima de bullying En los últimos días comenzó a circular en redes sociales el testimonio de Keaton Jones, niño que narra en medio del llanto lo difícil que ha sido su vida tras ser víctima de bullying por parte de sus compañeros de escuela. En la imagen, Jones confeso: “Se burlan de mi nariz. Me llaman feo. Dicen que no tengo amigos. Me echaron leche por encima y me metieron jamón por la ropa. Me tiraron pan. Sólo por curiosidad, ¿Por qué hacen bullying? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué les hace felices molestar a gente inocente y encontrar formas de ser malos con ellos? Eso no está bien. (...) No me gusta lo que me hacen y, por supuesto, no me gusta que se lo hagan a otros porque no está bien. La gente que es diferente no necesita que se le critique por ello. No es su culpa”. Tanto ha sido el impacto que provocó el video que compartió la madre de Keaton en su cuenta de Facebook, que famosos como Ricky Martin, Thalía, Rihanna, Chris Evans y Hailee Steinfeld, entre otros, han transmitido el mensaje a sus seguidores como muestra de solidaridad con el niño, incluso el puertorriqueño ha solicitado ayuda para encontrarse el menor. [embed]https://www.instagram.com/p/Bch4PMXlBAr/?taken-by=ricky_martin[/embed] [embed]https://www.instagram.com/p/BciCxCWF7k7/?taken-by=thalia[/embed] [embed]https://www.instagram.com/p/Bcj-qNHjRY7/?taken-by=badgalriri[/embed]

Te puede interesar