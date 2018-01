Gran final de Me declaro culpable ¡checa el detrás de cámaras! (Fotos)

Detrás de cámaras del final de Me declaro culpable

La novela Me declaro culpable llegó a su fin, el día domingo en punto de las 9:30 PM (horario de Quintana Roo) la controversial telenovela cerró con broche de oro ya que durante la transmisión por el canal de las estrellas el hashtag #FinalMeDeclaroCulpable se convirtió en 'trending topic' ya que cientos de personas se encontraban tuiteando cada detalle de la conclusión del drama, checa las imágenes detrás de cámaras de la filmación del gran final.

La telenovela Me declaro culpable concluyó en:

Julián le pide a Natalia que se case con él para evitar que Paolo le quite a su hijo, ella acepta la propuesta. Paolo también quiere continuar con sus planes y se casa con Katia.

Detrás de cámaras del final de Me declaro culpable

Después de una visita al reclusorio, Franco logra recordar el momento en que conoció a Alba, y decide visitarla para reconocer lo valiente que fue por defender el amor que sentía por su marido.

Detrás de cámaras del final de Me declaro culpable

Julian insiste en casarse con Natalia, está dispuesto a darle todo a su hijo y enfrentar a Paolo. Natalia acepta su propuesta pero dejándole claro que no lo ama y sólo es por el bien de su bebé.

Detrás de cámaras, Roberta intenta matar a Alba

Alba no quiere decirle a Franco que fueron amantes, pero Ingrid le aconseja que le diga la verdad para evitar que Roberta lo siga manipulando y se lo quite nuevamente. Roberta amenaza a Ingrid para que la ayude a que Alba vaya a una cita.

Paolo debe demostrar que puede mantener a su hijo, de lo contrario Gael le advierte que Natalia tendrá todos los derechos sobre su hijo.

Roberta mata a Tiziano y a la empleada domestica

Alba le advierte a Tiziano que si no le pone un alto a Roberta para que se aleje de Franco, será él quién pague las consecuencias.

Alba llega al lugar de la cita, todo parece estar preparado para una cena romántica, pero en realidad es una trampa planeada por Roberta, quien intenta terminar con la vida de su rival y la amenaza con una pistola, pero en la primera oportunidad, Alba le quita el arma y es ella quien la amenaza, pero llega Franco y Roberta se hace pasar por víctima para que Franco la salve.

Roberta intenta matar a su media hermana Alba

Gabriel sufre una crisis y la única posibilidad de recuperar la salud es un transplante de médula ósea. Alba e Ingrid no son candidatas para ser donadoras y la única posibilidad es Patricio, hijo de Ingrid.

El día de su boda, Paolo se entera que Emmanuel y Katia tuvieron una relación. Katia le ruega que la perdone y no cancele su boda. Los planes siguen y al fin Katia alcanza su anhelo y es esposa de Paolo.

La novela producida por Angelli Nesma llegó a su fin con un recorte de aproximadamente 30 capítulos por lo que muchos de los fans no estuvieron contentos y mandaron varios tuits a Televisa reclamando que no era posible que dejaran que la telenovela terminara de esa manera.

Todavía no puedo creer que una novela como esa terminara así, del día para la noche y sin explicaciones de los reales motivos. Estamos desolados con eso. El final dejó claro que fue algo atropellado. Me declaro culpable de estar muy enojado con eso. #FinalMeDeclaroCulpable — Airla Maciele (@AirlaMaciele1) 29 de enero de 2018

La canción de Me declaro culpable tuvo gran éxito, fue interpretada por Mijares y María José:

Última foto de Daniela Castro antes del final de Me Declaro Culpable:

Daniela Castro de 48 años de edad, quién interpreta a Roberta Monroy en la telenovela 'Me declaro culpable', compartió una fotografía en su cuenta de instagram al lado de Mayrin Villanueva y parte del equipo de la novela. Junto a la imagen colocó la leyenda 'Más que listas para el final de Me Declaro Culpable este Domingo! No se lo pueden perder!' ya que la comedia está a punto de terminar. El domingo será el gran final.

La actriz compartió un mensaje muy emotivo con sus fans, en donde afirma que fue una gran experiencia haber participado en esta novela, así mismo agradeció en demasía a sus fans y seguidores que no se perdieron la novela en ningún momento y estuvieron pendientes de las locuras de Roberta monroy.

Este fue el mensaje de Daniela Castro:

danielacastro.oficial: Este domingo no se pueden perder el final de #medeclaroculpable quiero agradecer al público! Por permitirnos contarles una historia maravillosa. Gracias a todo el equipo! Que sin duda compartimos muchas gamas de emociones, risas, tristeza, perdidas, bienvenidas y muchas cosas más. Gracias a la productora Angelli Nesma por hacerme parte de un proyecto más y por haberme regalado a Roberta, un personaje muy complejo de hacer, pero un verdadero placer. Y gracias a cada una de las personas que cada noche nos acompaño, a toda la gente que comenta en redes sociales, que se toman tiempo para subir cosas de la novela, que tanto nos apoya, gracias desde el fondo de mi corazón!

Así se despide Mayrin Villanueva de Me declaro culpable

La actriz Mayrin Villanueva de 47 años de edad público una foto en instagram en donde agradece y se despide del elenco y la producción de 'Me declaro culpable'.

Los comentarios de sus fieles seguidores no se hicieron esperar, afirmando que se sienten tristes por tener que despedirse de Me declaro culpable, además la elogiaron y felicitaron, concretando que fue completamente acertado el elenco.

agusramirezo69: Que lindo proyecto, y que bonito atuendo en una chica tan bella! Saludos desde Fort Myers Florida

damas260: Quiero llorar se termina la telenovela ����������

lilibelareli: Me encanta verte en la tele! Este proyecto junto ah Juan Soler ah sido maravilloso! Mucho amor!

guadalupe__cg: Eres maravillosa y me encanta verte en novelas y la que termina fue echa especialmente para ti.

El elenco de Me declaro culpable está conformado por Irina Baeva, Juan Diego Covarrubias, Juan Soler y Daniela Castro.