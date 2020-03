Grammys complacen a los reggaetoneros y anuncian tres nuevas categorías

Usuarios de las redes sociales han quedado sumamente sorprendidos al darse a conocer que los Grammys Latinos han incluido tres nuevas categorías para la próxima edición que será celebrada en el 2020, una de ellas está contemplada para premiar a lo mejor del género del reggaetón.

Tal vez no lo sepas pero el año pasado los Grammys Latino se vieron involucrados en un gran escándalo luego de que varios cantantes del género urbano crearan la campaña “Sin Reggaetón NO Hay Grammys” por la molestia que le causó el no haber sido considerados en ninguna de sus categorías.

Pero todo parecer indicar que la presión ejercida por cantantes de talla internacional como Daddy Yankee, Maluma, Bad Bunny, Natti Natasha y muchos otros dio resultados pues en recientes días se dio a conocer que los Grammy Latinos incluirán tres nuevas categorías para premiar a lo mejor del reggaetón, pop/rock y el hip-hop/rap.

Grammys Latino premiará a lo mejor del Reggaetón

La ceremonia del año pasado se llevó a cabo sin problema alguno pero la academia ha querido reconsiderar las peticiones de los reggaetoneros y a través de un comunicado dieron a conocer que esta edición sería reconocido lo mejor del pop/rock, hip-hop/rap y por supuesto el reggaetón.

Mejor Interpretación Reggaetón

Mejor Canción Pop/Rock

Mejor Canción Rap/Hip-Hop

“Siguiendo nuestra misión de nutrir y elevar la música latina y sus creadores y después de múltiples reuniones y comentarios de nuestros miembros, estamos encantados de que nuestra Junta de Fideicomisarios hayan aprobado algunas modificaciones a nuestro proceso de Premios, incluida la creación de nuevas categorías”, informó la academia.

Con esta modificación, las posibilidades de que artistas del género urbano como Bad Bunny, Maluma, J Balvin, Daddy Yankee entre otros puedan ser reconocidos por su trabajo realizado en la próxima edición que hasta el momento no se tiene una fecha exacta de su celebración.

Fotografías: Twitter