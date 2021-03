Grammys 2021: Todos los ganadores

Lo mejor de la música ha sido reconocido por La Academia de la Grabación, pues este 14 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de los Grammys 2021, en donde en un año que atravesó una pandemia, la música jugó un papel importante para la sociedad en general.

Desde Dua Lipa, Taylor Swift, Bad Bunny, y hasta BTS, la ceremonia estuvo llena de momentos épicos, y en La Verdad Noticias te tenemos todos los detalles por si te perdiste algún instante de la ceremonia.

Y es que los nominados fueron muchos, pero solo pocos lograron llevarse a casa la preciada estatuilla, por lo que te tenemos la lista oficial de los ganadores al Grammy 2021, en donde destaca Beyoncé quien se convirtió en la cantante femenina más galardonada de la historia.

Sin duda, una noche para recordar, llena de música, de arte, y sobre todo, de mucho compañerismo por parte de nuestros artistas favoritos.

Grammys 2021: Mejor Grabación del Año

Billie Eilish conquistó "Mejor grabación del año"

El premio más cotizado de la noche fue el de mejor grabación del año, y aunque los nominados a esta categoría eran varios, al final fue Billie Eilish quien conquistó la cima, junto a su hermano Phineas.

La canción galardonada fue Everything I Wanted, la cual escribió y produjo la cantante junto a su hermano, y ambos recibieron el premio de la mano de Ringo Star.

Durante su discurso, la joven intérprete, quien en 2020 arrasó con los premios, reconoció que no se esperaba ser galardonada, y que por el contrario, pensaba que quien se llevaría el premio sería Meghan Thee Stallion, quien ya se había adjudicado varios premios durante la noche. Finalmente la intérprete de “Bad Guy” aceptó el premio, y agradeció a la academia por la estatuilla.

EN esta categoría competían “Black Parade” de Beyoncé, “Colors” Black Pumas, “Say So” Doja Cat, “Don’t Start Now” entre otras, que al igual que Eilish, se merecían el premio.

Grammys 2021: Canción del año

H.E.R. Se llevó el galardón a canción del año

La cantante afroamericana H.E.R. se llevó el premio a mejor canción del año, por su homenaje a George Floyd, y un sujeto que murió a manos del abuso de poder de policías, y que su muerte causó diversas protestas por parte de los ciudadanos estadounidenses.

La canción ganadora se llama I Can't Breathe, frase que Floyd dijo antes de morir a manos de los policías americanos.

Durante su discurso, la cantante no pudo dejar de agradecer por la oportunidad de recibir tal premio, además de recordar cuál es el motivo de la canción.

En esta categoría también estaban nominadas las canciones The Box, Cardigan, Circles, Don't Start Now, Everything I Wanted, If The World Was Ending, y Black Parade de Beyoncé. Hay que recordar que esta categoría premia la letra de la canción, mientras que la grabación del año premia voz y producción en general, así lo aclaró el presentador de los Grammys.

Álbum del año

Taylor Swift ganó "Mejor Álbum del año"

Una de las grandes ganadoras de la historia de los Grammys es Taylor Swift, esta famosa estaba nominada a 6 categorías durante la noche, pero mientras se acercaba el final de la ceremonia, su nombre no había salido ganador de ninguna.

No fue hasta casi al final de la ceremonia, que la famosa se llevó uno de los premios más importantes de la noche, el galardón a “Álbum del año”, por lo que la espera valió la pena, además hizo historia, pues es la primera mujer en ganar 3 veces este mismo reconocimiento.

Los tres discos que tienen este galardón son Fearless, 1989, y Folklore, quien ganó este 2021 como el álbum más reconocido del año.

Folklore ha sido uno de los discos más importantes de la carrera de la intérprete, pues cuenta con canciones como Cardigan y August.

Durante su discurso, la cantante le agradeció a su novio Joe Aldwyn, por siempre apoyarla en cada una de sus nuevas melodías, y por ayudarle a componer nuevas canciones.

Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción Vocal Pop Solista

Harry Styles ganó su primer Grammy

Este premio se lo llevó a casa la indiscutible ganadora Megan Thee Stallion, quien colaboró con Beyoncé para hacer una canción de rap, la cual de hecho ganó varios premios. Megan es la gran ganadora de la noche, pero lo más importante es que se llevó el premio Grammy 2021 al Mejor Nuevo Artista

Son muy pocos los grandes artistas que tienen la oportunidad de llevarse este galardón, personalidades como Adele, Dua Lipa, Billie Eilish entre otros, quienes hoy en día continúan vigentes en el mundo de la música, y que ese fue solamente el primero de sus premios de La Academia de la Gramación.

Durante su discurso, Meghan agradeció a todas las personas que hicieron posible su llegada al podio, y reconoció sobretodo a Beyonce, quien ha sido un pilar importante para que llegue a los Grammys.

Por su parte, otra persona que ganó un grammy por primera vez fue Harry Styles, quien ganó Mejor Vocal Pop Solista, por su single Watermelon Sugar, el cual fue un éxito en la radio a nivel mundial, y con el que dominó las listas de popularidad.

El famoso se llevó su primer Grammy, pese a haber estado nominado anteriormente, el britanico ex One Direction, finalmente consiguió una estatuilla.

Lista completa de ganadores

Megan Thee Stallion arrasó en la premiación

Artista Nuevo: Megan Thee Stallion.

Mejor Álbum Country: 'Wildcard' – Miranda Lambert.

Mejor Presentación Solista Pop: 'Watermelon Sugar' – Harry Styles.

Mejor Canción Rock: 'Stay High' – Brittany Howard.

Mejor Actuación Rock: 'Shameika' – Fiona Apple.

Mejor Álbum Rap: 'King's Disease' – Nas.

Mejor Actuación Rap: 'Savage' – Megan Thee Stallion ft. Beyoncé.

Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo: 'Rain On Me' – Lady Gaga & Ariana Grande.

Mejor Álbum R&B: 'Bigger Love' – John Legend.

Mejor Álbum R&B Progresivo: 'It Is What It Is' – Thundercat.

Mejor Canción R&B: 'Better Than I Imagine' – Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson.

Mejor Actuación R&B Tradicional: 'Anything for You' – Ledisi.

Mejor Video Musical: 'Brown Skin Girl' – Beyoncé, Blue Ivy Carter y Wizkid.

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: 'La Conquista del Espacio' – Fito Paez.

Mejor Actuación Solista Country: 'When My Amy Prays' – Vince Gill.

Mejor Actuación Country Dúo/Grupo: '10,000 Hours' – Dan + Shay y Justin Bieber.

Mejor Canción Country: 'Crowded Table' – Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna.

Mejor Álbum Rock: 'The New Abnormal' – The Strokes.

Mejor Álbum Vocal de Jazz: 'Secrets Are The Best Stories' – Kurt Elling ft. Danilo Pérez.

Mejor Álbum Americana: 'World On The Ground' – Sarah Jarosz.

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: 'Have You Lost Your Mind Yet?' – Fantastic Negrito.

Mejor Álbum Musical Global: 'Twice As Tall' – Burna Boy.

Mejor Álbum Hablado (con poesía, audio libros y storytelling): 'Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth'.

Mejor Música de cine: 'The Sound Of My Voice' - Linda Ronstadt.

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: 'American Standard' – James Taylor.

Mejor Grabación Dance: '10%' – Kaytranada ft. Kali Uchis.

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: 'Live at the Royal Albert Hall' – Snarky Puppy.

Mejor Actuación de Metal: 'Bum-Rush' – Body Count.

Mejor Álbum de Música Alternativa: 'Fetch the Bolt Cutters' – Fiona Apple.

Mejor Álbum New Age: 'More Guitar Stories' – Jim ‘Kimo’ West.

Mejor Solo Improvisado de Jazz: 'All Blues' - Chick Corea.

Mejor Álbum de Jazz Instarumental: 'Trilogy 2' – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade.

Mejor Álbum Ensamblado de Jazz: 'Data Lords' – Maria Schneider Orchestra.

Mejor Álbum de Jazz Latino: 'Four Questions' – Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra.

Mejor Actuación de una Canción Gospel: 'Movin' On' – Jonathan McReynolds & Mali Music.

Mejor Canción/Actuación de Música Cristiana Contemporánea: 'There Was Jesus' – Zach Williams & Dolly Parton.

Mejor Álbum Gospel: 'Gospel, According to PJ - PJ Morton.

Mejor Álbum de Música Contemporánea Cristiana: 'Jesus Is King' – Kanye West.

Mejor Álbum de Raíces Gospel: 'Celebrating Fisk! (The 150th Anniversary Album)' – Fisk Jubilee Singers.

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano): 'Un Canto Por México, Vol. 1' – Natalia Lafourcade.

Mejor Álbun Latino Tropical: '40' – Grupo Niche.

Mejor Actuación de Raíces Americanas: 'I Remember Everything' – John Prine.

Mejor Cambión de Raíces Americanas: 'I Remember Everything' – Pat McLaughlin & John Prine.

Mejor Álbum Bluegrass: 'Home' – Billy Strings.

Mejor Álbum de Blues Tradicional: 'Rawer Than Raw' – Bobby Rush.

Mejor Álbum Folk:' All the Good Times' – Gillian Welch y David Rawlings.

Mejor Álbum de Raíces Regionales: 'Atmosphere' – New Orleans Nightcrawlers.

Mejor Álbum Reggae: 'Got to Be Tough' – Toots & The Maytals.

Mejor Álbum Musical Infantil: 'All the Ladies' – Joanie Leeds.

Mejor Álbum de Comedia: 'Black Mitzvah' – Tiffany Haddish.

Mejor Álbum de Música de Teatro: Jagged Little Pill.

Mejor Compilación de Soundtrack para un Medio Visual: Jojo Rabbi - Various Artists.

Mejor Soundtrack Original para un Medio Visual: 'Joker'- Hildur Guðnadóttir.

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: 'No Time to Die' – No Time to Die, Billie Eilish O'Connell y Finneas Baird O'Connell.

Mejor Empaque de Grabación: 'Vols. 11 & 12' – Doug Cunningham & Jason Noto.

Mejor Empaque o Empaque Especial Edición Limitada: 'Ode to Joy' – Lawrence Azerrad & Jeff Tweedy.

Mejor Álbum Notes: 'Dead Man's Pop' – Bob Mehr.

Mejor Álbum Histórico: 'It's Such a Good Feeling: The Best of Mister Rogers' – Lee Lodyga & Cheryl Pawelski.

Mejor Ingenería de un Álbum No Clásico: 'Hyperspace' – Drew Brown, Andrew Coleman, Shawn Everett, Serban Ghenea, David Greenbaum, Jaycen Joshua & Mike Larson.

Mejor Productor del Año, No Clásico: Andrew Watt.

Mejor Remix de una Grabación: 'Roses (Imanbek Remix)' – Imanbek Zeikenov, remixer (SAINt JHN).

Mejor Ingenería de un Álbum Clásico: Shostakovich: Symphony No. 13, 'Babi Yar' – David Frost & Charlie Post.

Mejor Productor Clásico del Año: David Frost.

Mejor Composición Instrumental: 'Sputnik' – Maria Schneider.

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella: 'Donna Lee' – John Beasley.

Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces: 'He Won't Hold You' – Jacob Collier.

Mejor Actuación Orquestal: 'Ives: Complete Symphonies' – Gustavo Dudamel.

Mejor Grabación de Ópera: 'Gershwin: Porgy and Bess' – David Robertson.

Mejor Actuación Coral: 'DanielPour' – The Passion of Yeshuah.

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño: Contemporary Voices.

Mejor Solo Instrumental Clásico: Theofanidis: Concerto for Viola and Chamber Orchestra.

Mejor Solo Clásico de un Álbum Vocal: 'Smyth: The Prison'.

Mejor Compendio Clásico: Thomas M.T.: From the Diary of Anne Frank & Meditations on Rilke.

Mejor Composición Contemporánea Clásica: 'Rouse: Symphony No. 5'.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.