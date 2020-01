Grammys 2020: RM y el mensaje contra los ‘haters’ de BTS que conmovió al ARMY

BTS estuvo presente en los Grammys 2020, aunque la participación fue corta, pudieron sorprender a lado de Billy Ray y Lili Nas X, presentación que se llevó la noche dejando huella de los Bangtan Boys, pero fue RM quien impactó en la alfombra roja respondiendo todo tipo de preguntas con sus compañeros idols, algo que emocionó al ARMY.

Lo anterior, reveló que RM hable perfectamente el inglés, J-Hope tampoco se quedó atrás, pues pudo responder a varias de las preguntas que hicieron en la entrevista siendo un momento divertido frente a la cámara, incluso se hizo la broma de que los demás chicos de BTS podrían no estar de acuerdo con lo que Rap Monster responde, pero el ARMY sabe que RM solo dice la verdad y tiene muy presente a todo el grupo.

RM comentó que a tres semanas de los Grammys 2020 se confirmó su participación, fue gracias a Billy Ray y Lili Nas X que BTS logró sorprender en el escenario, ya que los idols saben que si no se está nominado a un Grammy difícilmente tienen la oportunidad de presentarse en solitario, así que la oportunidad en sí ya fue un gran logro para los Bangtan Boys.

RM expone a los ‘haters’ de BTS durante los Grammys 2020

El momento que se vivió en la alfombra roja de los Grammys 2020 fue el momento perfecto que RM supo aprovechar para agradecer al ARMY, ya que es su fandom los que les dan la fuerza de seguir creciendo con su música, así como en los últimos años lo comentarios de odio por parte de los ‘haters’ de BTS han ido aumentando y esto no se puede ocultar más.

no se por que se me pusieron los ojos llorosos con namjoon diciendo que en ese momento seguro había personas tirándoles odio acá en twitter pero sabe que estamos nosotros que los amamos dios SI, los vamos a defender siempre porque son todo. pic.twitter.com/HQqDqdflhA — ғlorѕι ❋ ⁷ (@minniewings) January 27, 2020

BTS tiene muy presente a los ‘haters’, pues incluso RM resaltó que su oreja le picaba por que seguramente estarían llegando comentarios de odio en ese preciso momento, el idol tiene presente que no ha todo el mundo le gusta BTS y muchas veces tiene que aguantar los comentarios para que no le afecte a sus compañeros, aunque no se sabe se el idol se refirió a las publicaciones de Twitter o gente presente en los Grammys 2020, sí se hizo presente el ARMY.

El fandom de BTS reaccionó ante el comentario de RM, momento que les causó tristeza, pues es una realidad que el ciberacoso y mensajes de odio en redes sociales están presentes en la vida de los idols, de tal forma que siempre buscan cómo apoyar a los cantantes de K-Pop y responder con mensajes de amor para los Bangtan Boys.

