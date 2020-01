Grammys 2020: Priyanka Chopra luce atrevido escote en la alfombra roja

Este domingo 26 de enero se ha llevado a cabo la 62a entrega de los Premios Grammy desde el Staples Center de Los Ángeles, California donde la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ha reconocido el trabajo que grandes celebridades han realizado durante el último año dentro de la industria musical.

No se puede negar que los Premios Grammy han logrado convertirse en uno de los eventos más esperados por todos los amantes de la música pues tienen la oportunidad de ver a sus artistas favoritos desfilar increíbles outfits mientras caminan por la famosa alfombra roja.

Durante esta edición de los Premios Grammys los televidentes han podido disfrutar de la presencia de grandes celebridades desfilar por la alfombra roja minutos antes de que inicie la ceremonia de premiación y hubo quienes lograron robarse la atención al lucir asombrosos atuendos que más de uno quisiera usar.

Priyanka Chopra escandaliza las redes sociales al presentarse en los Grammys 2020 con revelador escote

Una de ellas fue la reconocida actriz y modelo india Priyanka Chopra, mejor conocida por ser la esposa del cantante Nick Jonas, quien deslumbró a los asistentes al lucir un ajustado vestido de color blanco adornado con perlas y que combinó perfecto con el look dorado que uso el hermano menor de los Jonas.

Priyanka Chopra posó muy sonriente ante la cámara de la mano de su esposo Nick Jonas, quien en todo momento se mostró muy enamorado pero lo que llamó la atención del público asistente fue su pronunciado escote con el que era posible ver el arete que usa en su torneado abdomen.

Los Jonas Brothers asistieron a la famosa premiación debido a que se encuentran nominados en la categoría “Mejor Pop Duo/Group Performance” con su más reciente sencillo “Sucker” y además tuvieron una presentación en el escenario donde interpretaron "Five More Minutes" y "What A Man Gotta Do", canciones pertenecientes a su último disco “Happiness Begins”.

El atuendo que usó la hermosa esposa de Nick Jonas en la alfombra roja de la 62a edición de los Premios Grammys logró causar gran furor que en cuestión de minutos su imagen se viralizó en las redes sociales y los usuarios alabaron lo sensual que lucía la modelo india en dicho vestido.

