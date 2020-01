Grammys 2020: Nick Jonas lució el CILANTRAZO entre sus dientes en pleno concierto

La 62 entrega de los Premios Grammy se ha vuelto un evento épico y más para el cantante Nick Jonas, quien fue la comidilla de la noche por pasar por alto lavarse bien los dientes y ser parte de un incidente en pleno escenario.

Resulta que Nick Jonas de 27 años, tenía desafortunadamente restos de comida atrapada entre los dientes mientras interpretaba varias canciones nuevas junto a sus hermanos, por lo que fue captado por los presentes y gente de la prensa.

Nick bromeó sobre el accidente en Twitter poco después de su actuación, afirmando lo siguiente: “Al menos todos ustedes saben que me como las verduras!”, junto con un emoticón tonto, ya que en las redes se estaban haciendo virales las imágenes, pues muchos aseguran que no se lava los dientes y otros que fue muy descuidado de su parte.

La participación de los Jonas Brothers

Los Jonas Brothers fueron uno de los primeros artistas de la noche, donde cantaron su nueva canción What A Man Gotta Do y la canción inédita, Five More Minutes, que contiene letras de canciones como “Baby, dame cinco minutos más, no he terminado de amarte, no quiero terminarlo cuando apenas estamos comenzando”.

El trío está de vuelta en el centro de atención después de un paréntesis de seis años, después de haber regresado el año pasado con la gira Happiness Begins y el álbum del mismo nombre y que ahora los hermanos están en la categoría Mejor Pop Duo / Grupo por su single Sucker.

Por su parte Nick estaba eufórico de haber sido invitado a actuar en el escenario de los Grammys 2020, así lo expresó: "Me siento muy honrado de haber regresado al escenario de los Grammy esta noche", tuiteó minutos antes de su tuit de comida.

Cabe destacar que las estrellas también anunciaron otras noticias importantes como lo fue un nuevo álbum, hay que recordar que los hermanos aparecieron en un video de Shazam después de su actuación, donde anunciaron que lanzarían otro álbum.

"Hola a todos, gracias por ver nuestra actuación en los Premios Grammy 2020, la noche más grande de la música", dijo Nick. 'Interpretamos What A Man Gotta Do: nuestro nuevo sencillo de nuestro próximo álbum y nuestra nueva canción inédita 5 More Minutes. Así finalizaron.

