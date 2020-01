Grammys 2020: Los ganadores más emblemáticos a Mejor Álbum de Música Alternativa

La categoría a Mejor Álbum de Música Alternativa es una de las más llamativas de los prestigiosos premios Grammys, y por supuesto la edición 2020 no es la excepción.

Radiohead ha obtenido 3 Grammys a Mejor Álbum Alternativo

Desde la primera entrega a Mejor Álbum de Música Alternativa en 1991, esta categoría ha reconocido a aquellos artistas que salen del estándar y no siguen las normas más convencionales de la música.

Los Grammys describen a la música alternativa como “un género no tradicional que existe fuera de la conciencia del mainstream”.

Con ganadores que van desde Radiohead hasta U2, esta es una de las categorías más premiadas de los Grammys, pero ¿quiénes han sido los ganadores más emblemáticas a Mejor Álbum de Música Alternativa?

Ganadores más emblemáticos

En la lista de los ganadores más emblemáticos a Mejor Álbum de Música Alternativa encontramos a artistas como Beck, Radiohead y The White Stripes, quienes han recibido tres Grammys en esta categoría, cada una.

Beck ganó su primer Grammy en 1997 por “Odelay”, Radiohead en 1998 por “Ok computer” y The Whites Stripes en 2004 por “Elephant”.

Coldplay únicamente tiene dos premios a Mejor Álbum de Música Alternativa, pero es el único nominado en conseguirlo en dos años consecutivos en 2002 y 2003 por “Parachute” y “A Rush of Blood to the Head”, respectivamente.

Vampire Weekend tiene dos galardones y una tercera nominación para este 2020.

Thom Yorke, quien es vocalista de Radiohead, ha recibido un total de 10 nominaciones y Björk ha recibido 8 nominaciones pero nunca ha ganado el premio, incluyendo la de 2020.

Nominados al Grammy 2020

En esta edición de los Grammys 2020, los nominados a Mejor Álbum de Música Alternativa son:

U.F.O.F de Big Thief

Assume Form de James Blake

I,I de Bon Iver

Father of the Bride de Vampire Weekend

Anima de Thom Yorke

