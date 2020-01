Grammys 2020: Lizzo, la nominada que ABANDONÓ la universidad y vivió en su automóvil

Los Premios Grammy 2020 celebran hoy domingo su 62ª entrega,e en donde la cantante Lizzo está nominada a ocho premios en cinco categorías, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Álbum del Año, colocándose a sus 31 años como la celebridad con más nominaciones de este año.

Antes su fama y las duras críticas que ha tenido que vencer, Lizzo hace poco reveló en una entrevista con Rolling Stone, algunos detalles sobre sus días antes del éxito comercial, pues la cantante dijo que abandonó la universidad antes de su tercer año y tuvo que vivir en su automóvil, lo que casi la hizo renunciar a la música por completo.

Lizzo sin universidad y viviendo en un auto

Lizzo aprendió a tocar la flauta en la clase de banda de quinto grado, creciendo en Houston, Texas, en donde desarrolló un amor por la música clásica y en octavo grado, se unió a la banda de música y en la escuela secundaria estaba entrenando individualmente con el flautista principal para el Ballet de Houston.

La intérprete de Juice tenía objetivo unirse a un conjunto sinfónico después de la graduación, pero abandonó la universidad antes de su tercer año, ya que su padre, que siempre la apoyaba mucho en la flauta, se enfermó y el dinero era escaso en su familia.

“Estaba triste y decepcionada conmigo misma, porque siempre había sido tan avanzada en la escuela, la niña de oro”, dijo Lizzo a Texas Music Magazine en octubre, además de: “Entonces, cuando no tuve éxito, pensé, ‘¿Quién soy yo?’ Pensé que mi vida sería otra cosa, y que no estaba sucediendo”.

El salto a la fama de Lizzo

Pero ahí no acabaron las complicaciones de Lizzo, pues después de dejar la universidad, cuando me dio por vencida con la flauta y cuando dejó de hablar con sus amigos, sintió que esa vida simplemente se desvanecía, por lo que Lizzo dormía en los sofás y pisos de amigos alrededor de Houston, porque sus padres se habían mudado a Denvery y has ta tuvo que vivir fuera de su automóvil, un Subaru de 1999, durante seis meses.

“Esa fue mi casa por un tiempo…Pasé el Día de Acción de Gracias en ese auto y recuerdo que lloré hasta quedarme dormida”, dijo Lizzo a CBS This Morning; pero pronto respondió a una publicación aleatoria de Craigslist solicitando un vocalista principal para una banda en 2008 que incluso consideró cantar, pero la banda se separó en 2011, por lo que se mudó a Minneapolis, donde recibió la ayuda de Prince, quien reconoció su música.

