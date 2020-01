Grammys 2020: Las “ÑOÑERÍAS” de Ariana Grande se hacen virales ¡Fue un show!

La cantante Ariana Grande ha impactado a sus fans, luego de que en 2019 no asistió a la ceremonia de los Grammy, la cantante estadounidense regresó para la edición número 62, misma en la que estuvo a nominada en las categorías de mejor álbum y mejor grabación del año.

Desde su llegada a la alfombra roja del evento, se le pudo ver acompañada de sus padres con un estrafalario vestido gris del que realizó varias extrovertidas poses durante su entrada, que llamaron la atención de los fotógrafos presentes.

Iniciada la gala, Ariana se subió al escenario para interpretar los temas “7 Rings” y “Thank U, Next”, los cuales pertenecen a su producción discográfica lanzada en 2019; su presentación fue considerada como la forma de sellar su relación con la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, pues el año pasado no asistió tras diferencias con la organización del evento.

Ariana Grande se olvidó de la canción

Ariana Grande comenzó su presentación interpretando Imagine y luego My favorite things, con un vestido oscuro y elegante, llena de joyas; luego un segundo momento, se cambió de vestuario y también de set; quedó con un sexy oufit y sus llamativas alhajas y fue entonces cuando olvidó la letra de Thank U, Next, que interpretó mientras recreaba el video de su nueva canción 7 Rings, por lo que en las redes sociales no tardaron en criticar el fallo de Ariana Grande.

Tanto esperar la pinche Ariana grande para que se equivoquen tanto en la letra como en todo nmms #GRAMMYsTNT #ArianaGrande ily pero aaaiñ si me decepcionó pic.twitter.com/QyyMss95JN — emiliano esquivel (@Emiliano_leija) January 27, 2020

Los pucheros de Ariana Grande

Alicia Keys reconoció a las mujeres nominadas a la premiación, recalcando que no es una competencia entre ellas, siendo Ariana Grande la que más se emocionó, por lo que su reacción se volvió viral en las redes, mientras Keys, además, elogió el trabajo de Billie Eilish y Ariana Grande, y también la presentación que realizó minutos antes Lizzo, quien está nominada en la categoría Mejor Artista Revelación.

Ariana was crying while reacting to Alicia Key #Grammys pic.twitter.com/aR0I1pvBam — Ariana Grande Update �� (@ArianatorFallen) January 27, 2020

Poco después, Alicia interpretó una canción, cuya letra era un resumen de la música del año 2019. "La música es el único idioma que todos podemos hablar", dijo la cantante, donde previo a comenzar la canción, Keys señaló que: "Tenemos la magnificencia de tener a Ariana en el edificio esta noche. ¿Nos ves?, no pares" y tras esto, la intérprete de "Thank you, next", se llevó sus manos a la cara, dejando en evidencia su emoción, gestos queno pasaron desapercibidos en Twitter donde cientos de usuarios lo comentaron.

