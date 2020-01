Grammys 2020: Father of the Bride de Vampire Weekend gana Mejor Álbum Alternativo

Los Grammy´s 2020 han llegado para celebrar lo mejor de la música que hemos tenido en el último año así como a los artistas que nos trajeron los mejores álbumes y canciones.

Con categorías desde Mejor Artista del Año hasta Mejor Canción y Mejor Álbum de Música Alternativa; en dicha categoría de los Grammy artistas “fuera de lo común” con música que se aleja del estándar convencional con elementos que los hacen destacar y diferencian de todo lo demás. son reconocidos

En esta categoría del Grammy encontramos discos de rock alternativo, indie, New Wave, folk e incluso el grunge y el rap alternativo.

A lo largo de los años, artistas como R.E.M, Green Day, Radiohead y U2 han sido condecorados en la ceremonia celebrada de forma anual en Los Ángeles con Thom Yorke como el artista con más nominaciones en la historia.

Nominados al Grammy 2020

En los Grammy 2020 que se celebrará en Los Ángeles, los nominados a Mejor Álbum Alternativo son:

U.F.O.F de Big Thief

Assume Form de James Blake

I,I de Bon Iver

Father of the Bride de Vampire Weekend

Anima de Thom Yorke

Ganador al Grammy 2020

Este 2020, “Father of the Bride” de Vampire Weekend se incorpora a la lista de ganadores del Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa.

El álbum lanzado el 3 de mayo de 2019, es el primer disco de Vampire Weekend que es producido por una discográfica de talla internacional como lo es Columbia Records.

“Father of the Bride” de Vampire Weekend le ha dado a la agrupación el segundo Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa en su carrera, siendo el primero el obtenido en 2014 por “Modern Vampire of the City”.

Vampire Weekend es de los pocos grupos de música alternativa en obtener más de un Grammy en esta categoría.

