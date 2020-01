Grammys 2020: Camila Cabello y Shawn Mendes se lucieron BORRACHOS en una fiesta loca

Grammys 2020: Camila Cabello y Shaw Mendes se lucieron BORRACHOS en una fiesta loca

Camila Cabello y Shawn Mendes podrían haber tenido su primera gran entrega de premios de la década en los Grammy de la pasada noche, pero en cambio, han pasado la mayor parte de la noche públicamente separados y aunque estaban sentados juntos, no han aparecido fotos de la audiencia juntos.

Hay que recordar que Camila Cabello advirtió a Radio.com que si ganan el premio, se quitaría las prendas en el discurso al pasar por su presea, claro, esto lo dejo en broma de esta forma: “Si Shawn y yo ganamos el GRAMMY, caminaremos en el escenario en ropa interior como lo hicieron Twenty One Pilots. Esa es una promesa ”.

Camila Cabello ha comentado a cerca de su nominación junto a Shaw Mendes que: “Se siente realmente especial poder compartir ese tipo de experiencia con alguien que es ante todo mi amigo que conozco desde hace tanto tiempo…Creo que fue la primera persona con la que escribí una canción, que fue cuando hicimos nuestra colaboración" Sé lo que hiciste el verano pasado ".

La dedicación de Camila Cabello a su padre

La estrella del pop Camila Cabello dedicó su actuación en los Grammys a un caballero muy especial en su vida, pero sorprendió a sus fanáticos cuando no fue su novio de alto perfil Shawn Mendes, En sino que cantó su canción 'First Man' directamente a su padre, Alejandro Cabello.

Con una sombra de ojos rosa brillante, una gargantilla de perlas y un conjunto rosa pálido, el ex miembro de Fifth Harmony cantó la letra: "Fuiste el primer hombre que realmente me amó"

La fiesta loca de Camila Cabello y Shaw Mendes

Niall junto a Lewis, Camila y Shawn anoche en el after de los Grammys ��pic.twitter.com/zQLq5qXxoh — ɴiall ᴀrgentina (@NiallArgentina) January 27, 2020

Tal parece que aunque la parejita se mantuvo bien portada en la gala de los Premios Grammy 2020, ya que no se dejaron ver en juntos ni en la alfombra roja, ni posaron juntos para las cámaras, si fueron captados poco después en un estado que ha dejado eufóricos a sus fans.

Hay q besarnos para reforzar la amistad dijeron el niall y el lewis ahre pic.twitter.com/ncE75LSIYc — michu ◟̽◞̽│���� ʷᵃˡˡˢ (@wallstarks) January 27, 2020

Resulta que en las redes se han hecho virales los video en donde se ven a Camila Cabello y Shaw Mendes algo pasado de copas junto al ex One Direction, Niall Horan y el cantante Lewis Capaldi, quien juntos se subieron a la mesa de un centro nocturno para cantar algunas canciones a todo pulmón, hecho que podría confirmar que Cabello y Mendes aún están saliendo.

