Grammys 2020: Billie Eilish y Bad Guy ganan a mejor canción del año

Grammys 2020: Ganador mejor canción

El domingo 26 de enero se celebra la 62ª entrega de los premios más codiciados de la música Los Premios Grammy 2020, en el Staples Center de Los Ángeles (la madrugada del 27 de enero en España).

En ella, The Recording Academy, también conocida como la National Academy of Recording Arts and Sciences (Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación), o NARAS, premió lo mejor de la industria musical grabado desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.

Sin duda uno de los Premios Grammy más cotizados es el de "Mejor Canción" y este año se lo ha llevado Billie Eilish con su canción Bad Guy la cual ha sido aplaudida por todos los asistentes.

La Ganadora:

“Bad Guy”/ Billie Eilish

Canción de la cantante estadounidense Billie Eilish, quien también está nominada a mejor artista nuevo, fue lanzada el 29 de marzo de 2019 como el cuarto sencillo de su primer disco de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, y es descrita por la crítica como: un himno de pop-trap y una interpretación artística inmediata.

Otras nominadas

“Always Remember Us This Way”/ Lady Gaga

Canción interpretada por Lady Gaga para la banda sonora de la película A Star Is Born (2018). Fue escrita por ella con ayuda de Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna, la cual fue lanzada como segundo sencillo oficial de la banda sonora. La crítica la aclamo, destacándose como uno de los mejores momentos de la banda sonora, además de considerarla como una de las mejores baladas de la carrera de Gaga. La canción se convirtió en un éxito poco después de su lanzamiento, recibió numerosos discos de oro y platino por sus ventas.

“Bring My Flowers Now”/ Tanya Tucker.

Tanya Denise Tucker es una artista de música country, quien tiene una larga trayectoria en la industria de la música, ha ganado varios premios como vocalista femenina del año en 1991 en los premios de la Academia de Música Country y más recientemente el Cliffie Stone Pioneer Award, su canción se ha posicionado en los primeros lugares de las listas country.

“Hard Place”/ H.E.R.

Canción de la cantante estadounidense HER lanzada el 4 de abril de 2019 como el primer sencillo de su quinto EP I Used to Know Her: Part 2 y el segundo sencillo de su segundo álbum recopilatorio I Used to Know Her, canción escrita por HER, David Harris y Ruby Amanfu y producido por Rodney Jerkins, se posiciono en el puesto número 2 de la lista R&B/Hip-Hop Digital Songs de Billboard.

“Lover”/ Taylor Swift

Sencillo del séptimo álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, el cual es llamado de la misma manera; el cual fue lanzado el 23 de agosto de 2019 por Republic Records, y el cual se ha posicionado como la canción principal del álbum, ya que alcanzó el top ten en los Billboard Hot 100 de EE.UU y recibió críticas positivas, quienes elogiaron la composición de Swift transmitiendo madurez emocional y honestidad.

“Norman F***ing Rockwell”/ Lana Del Rey

Norman Fucking Rockwell! Forma parte del es el sexto álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Lana Del Rey llamado de la misma forma, dicha canción fue escrita y producida por Del Rey y Jack Antonoff, la cual ha levantado polémica gracias a que se elogió la canción por sus letras directas y a menudo descaradas.

“Someone You Loved”/ Lewis Capaldi

canción interpretada por el cantante y compositor británico Lewis Capaldi, incluida en su primer álbum de estudio, Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019). Fue escrita por el intérprete junto a Samuel Romans, Thomas Barnes, Peter Kelleher y Benjamin Kohn, y producida por estos tres últimos. Fue publicada por Virgin EMI Records como segundo sencillo oficial del disco el 8 de noviembre de 2018. Su letra, de acuerdo con el cantante, habla sobre el sentimiento de perder a alguien en cualquier circunstancia.

“Truth Hurts”/ Lizzo

Canción de la cantante y rapera estadounidense Lizzo, quien también posee otra nominación en la misma categoría. Esta melodía fue lanzada el 19 de septiembre de 2017 a través de Nice Life Recording Company y Atlantic Records, escrita por Lizzo, Jesse Saint John, Steven Cheung y Ricky Reed.

Aunque no logró entrar en ninguna lista de éxitos en el momento de su lanzamiento, más tarde se convirtió en un éxito durmiente viral en 2019 después del lanzamiento del tercer álbum de estudio de Lizzo, Cuz I Love You, logrando así alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

