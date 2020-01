Grammys 2020: Billie Eilish derrota a Rosalia como "Best New Artist"

Ganador de los grammys como mejor artista nuevo

Los premios Premios Grammy 2020 son lo más top en la industria de la música y en la edición 62, no se planean quedar atrás. Estos premios dorados se entregan cada año para reconocer a lo mejor de la música.

La gala de los Premios Grammy 2020 se celebra en la mágica ciudad de los Ángeles, California y este año promete mucho para el género femenino, ya que se esperó que varias artistas femeninas hagan historia la noche de la premiación.

Las actuaciones fueron sin duda los momentos más especiales de la noche, ya que artistas como los Jonas Brothers, Lizzo y Gwen Stefani deslumbraron a los seguidores al mostrar lo mejor de su año en sus performances. Sin duda uno de los premios más importantes es "Mejor nuevo artista" y este año la competencia estuvo reñida, pero el ganador fue el siguiente.

La Ganadora: Billie Eilish

Billie Eilish, famosa cantante y compositora estadounidense

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell mejor conocida como Billie Eilish, famosa cantante y compositora estadounidense, quien adquirió fama como artista cuando tenía 14 años, a raíz del sencillo «Ocean Eyes» que fue publicado en 2016 y se ha convertido en un fenómeno viral en los últimos tiempos, Eilish ha logrado tener dos canciones con Disco de Platino y siete sencillos con Disco de Oro.

Otros Nominados

Black Pumas

Black Pumas, fabuloso dúo de funk y soul

Black Pumas , el fabuloso dúo de funk y soul originarios de Austin, Texas , Estados Unidos, el cual está compuesto por el cantante Eric Burton y el guitarrista / productor Adrian Quesada, quienes ganaron fama al presentar su trabajo con fuertes influencias de la música latina y ahora compiten por ser nombres el mejor artista nuevo.

Lil Nas X

Lil Nas X rapero y cantautor

Montero Lamar Hill, mejor conocido como Lil Nas X, es un rapero y cantautor estadounidense proveniente de Atlanta de origen sudafricano, conocido por su sencillo country rap «Old Town Road», el cual consiguió volverse viral como parte del "Yeehaw Challenge" en la aplicación de videos cortos, TikTok. «Old Town Road» llegó a la primera posición del listado Billboard Hot 100.

Lizzo

Lizzo, cantante y rapera estadounidense

Melissa Viviane Jefferson, más conocida por su nombre artístico Lizzo, es una cantante y rapera estadounidense, quien ha ganado dos Soul Train Music Awards, además de haber sido nominada ocho veces a los premios Grammy, tres a los American Music Awards y cuatro a los MTV Video Music Awards. Además, desde los inicios de su carrera, Lizzo se ha caracterizado por promover la aceptación de la imagen corporal y el empoderamiento, además de ser una defensora de los derechos de la comunidad LGBT.

Maggie Rogers

Maggie Rogers, cantautora y productora discográfica

Margaret Debay Rogers, cantautora y productora discográfica estadounidense, quien btuvo popularidad cuando su canción "Alaska" fue interpretada por Pharrell Williams durante una clase magistral en el Instituto Musical Clive Davis de la Universidad de Nueva York y quien publicó los sencillos "Fallingwater", "Give a Little" y "Light On", incluidos en el álbum larga duración de 2018 Heard It In a Past Life, la cual debutó en la segunda posición de la lista de éxitos Billboard 200.

Rosalía

Rosalía, cantante, actriz, compositora y productora española

Rosalía Vila Tobella conocida simplemente como Rosalía, es una cantante, actriz, compositora y productora española, quien ha sido galardonada con dos Premios Grammy Latinos por «Malamente» y cuatro por su segundo álbum El Mal Querer, que la convirtieron en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo, y dos MTV Video Music Awards.

Tank And The Bangas

Tank and the Bangas, grupo musical estadounidense

Tank and the Bangas es un grupo musical estadounidense nominado al Grammy con sede en Nueva Orleans, Luisiana , Estados Unidos, quienes ganaron el concurso NPR Tiny Desk 2017, y describen su música como una fusión viva de funk , soul , hip hop , rock y palabra hablada.

Te puede interesar: Grammys 2020: inicia la ceremonia con un homenaje a Kobe Bryant

Yola

Yola, cantante, cantante y compositora inglesa

Yola es una cantante, cantante y compositora inglesa nominada al Grammy de Bristol, Inglaterra, se ha convirtió en la cantante principal de la banda Phantom Limb, quien lanzó su primer álbum en 2010. Ha cantado coros para numerosos artistas, incluidos Massive Attack, The Chemical Brothers e Iggy Azalea. Yola recibió cuatro nominaciones en la 62a entrega de los Premios Grammy.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana