Grammys 2020: Alicia Keys se luce con mezcla de Someone You Loved de Lewis Capaldi

La 15 veces ganadora de los Premios Grammy decidió animar a los invitados a la ceremonia sacando el piano y mostrando sus famosas habilidades.

Ella explicó: "La música es ese idioma que todos podemos hablar. No importa de dónde venimos. Todos lo entendemos".

Mira la increíble versión que hizo Alicia Keys del éxito "Someone You Loved" de Lewis Capaldi

Alicia Keys comenzó a cantar con la canción de Someone You Loved: "Rosalía está buena, Beyoncé nos llevó a todos a un safari / Nos obsesionamos con BTS, HER y Lewis Capaldi—"

El creador de éxitos rompió la canción para preguntarle a Lewis Capaldi si estaba de acuerdo con que ella cubriera su canción de éxito, a lo que le dio un pulgar encantado.

Alicia Keys continuó: "Los hermanos Jonas regresan / Billie y Phineas / Camila como Shawn, la llaman señorita / Ariana fue la siguiente / Tyler nos trajo" Igor "/ Lil Nas siguió ese camino hasta que no pudo más".

Luego siguió el coro: "Son los Grammys / Voy a tener una pelota / Y aquí está Alicia Keys / Para que lo superes todo / Si te gusta el país / O prefieres Young Thug / Imma te acostumbrarás a escuchar la música que amas ... "

Mientras que el siguiente verso decía: "Comandante acusado, ustedes / Salgan, pongan a Cardi B en / Porque la música cambia el mundo / Tal como dijo Beethoven / El viejo tenía una peluca / Pero todavía le doy algo de credibilidad.

"Son demasiadas mentiras / Demasiado odio, demasiados giros / Es cuando la gente buena no hace nada que los malos ganan ...

Y el siguiente coro siguió: "Pero son los Grammys / Diez mil horas de duración / Así que mantén los discursos cortos / Y ve por una canción más / A todos mis excesos / Y todos mis desvalidos / Imma getcha tipo de acostumbrado a saber que la música es amor ".

