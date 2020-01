Grammys 2020: "A Star Is Born" de Lady Gaga sorprende al ganar en dos categorías

Este domingo 26 de enero se ha celebrado la 62a entrega de los premios Grammy desde el Staples Center de Los Ángeles, California, evento donde la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ha querido reconocer el excelente trabajo que han realizado las celebridades durante el último año dentro de la industria musical.

Lady Gaga es un ícono emblemático de dicha premiación pues a lo largo de 12 años de carrera artística se ha hecho acreedora de 9 premios Grammys demostrando así que es una de las artistas más completas que se pueden encontrar dentro de la industria musical.

Tal vez no lo recuerdes pero Lady Gaga y Bradley Cooper sorprendieron a sus little monsters, como se le conoce a los fans de la cantante, al ganar dos premios Grammys en la edición del año pasado con su hit “Shallow” en la categoría a “Mejor canción escrita para medios visuales” y “Mejor actuación de dúo / grupo pop”.

Grammys 2020: "A Star Is Born" de Lady Gaga sorprende al ganar en dos categorías

"A Star Is Born" de Lady Gaga está teniendo un arollador éxito en los premios Grammys 2020

Esta noche Lady Gaga ha hecho historia de nuevo pues se ha dado a conocer que ha ganado dos de las tres categorías en las que estaba nominada en esta 62a edición de los Premios Grammys por su excelente trabajo realizado en el soundtrack de la cinta “A Star Is Born”.

Grammys 2020: "A Star Is Born" de Lady Gaga sorprende al ganar en dos categorías.

Lady Gaga y Bradley Cooper han sorprendido a todos sus seguidores pues se ha dado a conocer que la banda sonora de “A Star Is Born” ha resultado ganadora a un premio Grammy por la categoría de “Mejor banda sonora de compilación para medios visuales” donde competía con el soundtrack de “The Lion King”, “Rocketman” y “Once Upon a Time.. in Hollywood”.

Te puede interesar: Nicki Minaj y Katy Perry son víctimas del sabotaje de la Academia

De igual manera Lady Gaga ganó su segundo premio Grammy de esta noche por su sencillo “I'll Never Love Again”, pues la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos la reconoció como la “Mejor canción escrita para medios visuales” y se espera que también gane la categoría a “Canción del año” con “Always Remember Us This Way” y así pueda presumir que ha ganado 12 gramófonos en su vida.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana