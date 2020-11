Grammy Awards 2021: Trevor Noah será el conductor oficial del evento/Foto: Vulture

Trevor Noah está listo para tocar la fibra sensible de los espectadores de los Grammy. El comediante nocturno será el anfitrión de la edición 2021 de la entrega de premios anual en honor a los principales logros musicales del año, anunció la Academia de Grabación este martes.

"A pesar del hecho de que estoy extremadamente decepcionado de que los Grammy se hayan negado a que cante o sea nominado al mejor álbum pop, estoy encantado de ser el anfitrión de este auspicioso evento", dijo Noah en un comunicado.

“Creo que, como nominado en una ocasión al Grammy, soy la mejor persona para brindar un hombro a todos los artistas increíbles que no ganan en la noche porque yo también conozco el dolor de no ganar el premio. (Este es un hombro metafórico. No estoy tratando de atrapar a Corona). ¡¡Nos vemos en los 63 Grammys !!", declaró el artista.

Los Grammy están programados para el 31 de enero y se transmitirán por CBS. Los nominados para el próximo programa se anunciarán este martes al mediodía.

La nominación de Trevor Noah en los Grammys

Noah, de 36 años, fue nominado este año en la categoría de mejor álbum de comedia por "Son of Patricia". El premio fue para Dave Chappelle por "Sticks and Stones".

La ceremonia del próximo año marcará la primera vez que Noah, quien presenta "The Daily Show" en Comedy Central, será el maestro de ceremonias de los premios Grammy.

"Con una habilidad especial para mantener a los espectadores interesados y entretenidos, Trevor es la elección perfecta para guiarnos a través de lo que seguramente será una noche increíble llena de música, momentos inolvidables, unidad e inspiración", dijo el presidente y director ejecutivo interino de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., dijo en un comunicado.

"Es un presentador dinámico, comediante y personalidad, y estamos encantados de darle la bienvenida al escenario de los Grammy como presentador de Music's Biggest Night por primera vez", declaró.

Trevor podría darle un giro único a la ceremonia de los Grammys. La premiación más importante a la música/Foto: The Economic Times

También te podría interesar: GRAMMYS 2020: Lista de Ganadores

La Academia de la Grabación no ha anunciado qué formato seguirán los Grammy en medio de la pandemia de coronavirus, pero dice en su sitio web que la ceremonia "se llevará a cabo, llueva o haga sol, haya vacuna COVID-19 o no" y asegura que el evento se manejará de manera segura. ¿Crees que Trevor hará un buen trabajo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.