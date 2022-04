Grammy 2022: Olivia Rodrigo se roba el show con su talento y belleza

Hasta ahora, la joven cantante ha ganado 3 de las cuatro categorías en las que está nominada.

La 64.ª edición de los Premios Grammy se está llevando a cabo desde el MGM Garden Arena de Las Vegas, Nevadas y una de las más grandes sorpresas de la noche ha sido el arrollador éxito de Olivia Rodrigo, quien también conquistó el escenario con una emotiva presentación de ‘drivers license’, tema con el que debutó como solista.

El primer triunfo legó cuando ganó la categoría Best Pop Solo Performance, suceso que fue celebrado por todos sus fieles fanáticos en las redes sociales. Más adelante, se dio a conocer que ganaba las categorías Best New Artist y Best Pop Vocal Album, este último gracias a su disco debut ‘SOUR’.

La joven cantante ha conquistado la entrega de premios con su talento y belleza.

Hasta el momento, la joven estadounidense, quien lució un eclipsante vestido en la alfombra roja, ha ganado 3 de las 7 categorías en las que estaba nominada y perdido dos de ellas, pero los fans aún tienen la esperanza de que destaque en Album Of The Year y Song Of The Year, consideradas las categorías más importantes del evento.

Conquista el escenario con 'drivers license'

Además de ser condecorada por los miembros votantes de Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, Olivia Rodrigo logró sorprender a todos los presentes y al público televidente con una nostálgica presentación del tema ‘drivers license’.

Como era de esperarse, los fieles fanáticos no dudaron en expresar el orgullo que sienten por su idola a través de comentarios en las redes sociales, logrando convertir el nombre de la ex estrella de High School Musical: The Musical: The Series en una de las principales tendencias de la plataforma de Twitter.

¿Qué edad tiene Olivia Rodrigo?

La ex estrella de High School Musical: The Musical: The Series conquistó la escena musical con 'Sour', su álbum debut.

Olivia Rodrigo nació el 20 de febrero de 2003 en Rancho Springs Medical Center, Murrieta, California, Estados Unidos, por lo que ahora tiene 19 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la joven cantante debutó como solista en 2021 y un año después logró convertirse en una de las artistas más escuchadas en Spotify.

Fotografías: Redes Sociales