Grammy 2021: Una mirada a la entrega de los premios

Dado cómo ha ido este año, tal vez esté listo para avanzar rápidamente hasta 2021. Más allá de que ya no sea 2020, el próximo año tiene algunas otras cosas importantes a su favor, incluida la Noche más grande de la música, también conocida como la 63a entrega de los premios GRAMMY, que tendrá lugar el 31 de enero de 2021 y reconociendo la excelencia en la música lanzada a finales de 2019 y 2020.

¡Esperamos que estés tan emocionado con el programa como nosotros! Y aunque todavía hay mucho por determinar, incluido el paquete de nominados al GRAMMY de este año y, por supuesto, quién se llevará a casa los gramófonos de oro basados en la votación de los GRAMMY 2021, definitivamente sabemos lo suficiente como para estar emocionados.

Los Grammys 2021 se llevarán a cabo el 31 de enero

¿Cuándo son los Premios Grammy 2021?

El 31 de enero de 2021, se llevarán a cabo los Premios GRAMMY 63, llueva o haga sol, con la vacuna COVID-19 o no. La salud y la seguridad de los artistas, los invitados, el equipo y el personal siempre es una prioridad durante cada GRAMMY, por lo que, logísticamente, las cosas serán un poco diferentes este año.

¿Cómo puedo mirar los Premios Grammy 2021?

Los fanáticos de la música de todo el mundo podrán ver el deslumbrante espectáculo en vivo en CBS / CBS All Access. Además, la ceremonia de estreno de GRAMMY, donde se entregan la mayoría de las 84 categorías de premios, se transmitirá en vivo en GRAMMY.com.

Al igual que el programa principal, la ceremonia de estreno también presenta actuaciones en vivo épicas de los nominados al GRAMMY y locutores repletos de estrellas.

¿Qué pasa con las nominaciones en los Premios Grammy 2021?

Uno de los días más importantes en la música fuera del programa en sí es el anuncio de las nominaciones, cuando cientos de artistas se enteran de que están compitiendo por un gramófono dorado. Para los próximos sexagésimos terceros GRAMMY Awards, los nominados para todas las categorías se anunciarán el 24 de noviembre. El gran anuncio ocurrirá durante una transmisión en vivo de una hora que comenzará aproximadamente a las 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET, en GRAMMY.com.

El cantautor mexicano regional cuatro veces ganador del GRAMMY Pepe Aguilar, la cantante afropop nigeriana Yemi Alade, la violinista clásica ganadora del GRAMMY Nicola Benedetti, la cantante cristiana contemporánea Lauren Daigle, dos veces ganadora del GRAMMY, el cantautor country Mickey Guyton, dos veces La artista de grabación ganadora del GRAMMY y anterior presentadora de la ceremonia de estreno de los premios GRAMMY Imogen Heap, la presentadora de "CBS This Morning" Gayle King, la cantante y compositora dos veces ganadora del GRAMMY Dua Lipa y la presentadora de "The Talk" Sharon Osbourne serán parte de la transmisión en vivo de las nominaciones . En los próximos días se revelarán talentos adicionales.

Inmediatamente después de la transmisión en vivo, el comunicado de prensa y una lista completa de nominaciones estarán en GRAMMY.com y en las plataformas de redes sociales de la Recording Academy. También estarán disponibles algunos clips de cada participante.

Las nominaciones al GRAMMY son siempre un día de celebración para los nominados. Es verdaderamente un momento en el que todo el amor, las largas horas y el arduo trabajo que se puso en la música se siente que vale la pena; no solo los compañeros de artistas lo han escuchado, sino que han sentido que es digno del mayor reconocimiento en la música. ¡Es hora de reunir al equipo en Zoom y hacer estallar un poco de champán!

Los Grammys 2021 son esperados con ansias por el público

¿Qué lanzamientos son elegibles para los Grammy 2021?

El período de elegibilidad de productos para los premios GRAMMY 63 es del 1 de septiembre de 2019 al agosto. 31, 2020.

¿Cómo se verá el programa Grammy 2021?

Si bien no se ha anunciado el formato de los premios GRAMMY del próximo año, Harvey Mason jr., Presidente / director ejecutivo interino de la Academia de grabación, ofreció algunas ideas sobre qué esperar en el programa de 2021 en junio durante una entrevista con Variety.

"Estamos desarrollando simultáneamente tres planes sobre cómo se vería el programa: uno es el espectáculo tradicional con la multitud completa, dos es una multitud limitada y tres no es una multitud, y hay creatividad en torno a las tres ideas: cómo y dónde lo filmaríamos. Pero ninguno de ellos implica cambiar o posponer la fecha ", dijo Mason.

"He pasado mucho tiempo hablando con artistas, gerentes y sellos discográficos y me he dado cuenta de cómo la pandemia está afectando el lanzamiento de música y, como estoy seguro de que habrás notado, la cantidad de música lanzada ha aumentado. durante la pandemia, así que no quisiéramos retrasar nuestra cita con tanta buena música saliendo ", continuó.

"Pero también creo que es importante y útil tener programas como este, cuando ha habido tanta incertidumbre y malestar, tener algo que sabes que está sucediendo todos los años y saber que hay un momento en el que todos nos sentamos juntos y vemos un gran entretenimiento. y arte ... Estamos tratando de construir la próxima evolución de la Academia, y el programa irá de la mano con eso. Ya sea con una multitud o no, vamos a intentar llevar las cosas al siguiente nivel ", Agregó Mason.

Recientemente, el 30 de septiembre, habló con Variety nuevamente y agregó que pase lo que pase, el programa se ejecutará completamente en vivo, sin segmentos pregrabados.

"Estamos viendo Staples [Center] con una audiencia limitada, aunque eso parece cada vez más improbable; Staples con presentaciones en vivo y sin audiencia; o algo un poco más virtual, con algunos elementos de diferentes ubicaciones", dijo Mason. "Todavía estamos esperando recibir noticias de nuestros socios en la red y el lugar y de nuestros expertos médicos, porque obviamente queremos que esto sea seguro para todos. Pero la fecha definitivamente es el 31 de enero, y va a ser un espectáculo espectacular show."

"Obviamente, este es un año único. Hemos estado observando todos los programas [de premios de 2020] muy de cerca y he estado hablando con algunas de las personas que los armaron: el lado creativo y también el comercial. Creo que ha habido algunos ejemplos excelentes de cómo presentar música y premios en estos programas, y creo que hay otras cosas que haremos de manera bastante diferente. Los disturbios cívicos y sociales merecen ser tratados, y siempre alentamos a los artistas para expresar sus opiniones, así que espero que veamos mensajes tanto del lado de los artistas como del lado de la Academia ".

No podemos esperar a todos los momentos mágicos del GRAMMY, actuaciones épicas y discursos conmovedores; es exactamente lo que necesitamos para comenzar el 2021 con una nota inspiradora. Si bien tendrá que esperar para acercarse al espectáculo para descubrir quiénes son los artistas intérpretes o ejecutantes y los presentadores (que siempre se anuncian en múltiples oleadas), lo que es seguro es que las cosas estarán fuera de la cadena.

¿Qué hay de nuevo para los Grammy 2021?

¡Hay bastantes cambios emocionantes que entrarán en vigencia con los Premios GRAMMY 63! Tras los célebres 40 años de carrera de Ken Ehrlich como productor ejecutivo del programa, el productor ganador del premio Emmy, Ben Winston, está tomando las riendas.

El experimentado escritor / director / productor de televisión / cine ha trabajado en "The Late Late Show con James Corden", co-creando el amado programa "Carpool Karaoke" de Corden con el propio comediante.

Además, varios cambios importantes en las pautas y reglas de votación, este último que afecta a cinco categorías de premios, entrarán en vigencia este año. Estas actualizaciones, anunciadas en junio, reflejan el compromiso continuo de la Academia de la Grabación de evolucionar con el panorama musical y garantizar que el proceso de nominación y las reglas sean más transparentes y justas. Se pueden encontrar más detalles sobre los cambios en el enlace anterior, pero las actualizaciones de reglas / categorías se destacan a continuación.

El Mejor Álbum Urbano Contemporáneo ha sido rebautizado como Mejor Álbum de R&B Progresivo para incluir una definición más precisa que describa el mérito o las características de las composiciones musicales o interpretaciones dentro del género de R&B.

Best Rap / Sung Performance ha sido rebautizado como Best Melodic Rap Performance para representar las crecientes tendencias de interpretación híbrida dentro del género del rap.

Latin Pop Album ha sido rebautizado como Mejor Álbum de Pop Latino o Urbano Y Rock Latino, Álbum Urbano o Alternativo ha sido rebautizado como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo para representar el estado actual y una representación prominente en los géneros urbanos latinos.

Ya no existe un número máximo especificado de lanzamientos que prohíbe a los artistas ingresar a la categoría de Mejor Artista Nuevo. Los comités de selección determinarán si el artista había logrado un gran avance o prominencia antes del año de elegibilidad, y tal determinación resultaría en la descalificación.

Los Grammys 2021 se harán en vivo

Fechas clave de votación para los Grammy 2021

Como único premio musical reconocido por pares, el GRAMMY es el mayor honor de la industria musical. Esto significa que las nominaciones y los ganadores del GRAMMY son determinados por los profesionales de la música que son miembros votantes de la Academia de Grabación.

1 de septiembre de 2019 — ago. 31 de 2020: período de elegibilidad del producto

30 de septiembre a octubre 12 de febrero de 2020: Primera ronda de votación: ¡los miembros elegibles votan para determinar los nominados de 2021!

24 de noviembre: ¡Anuncio de nominaciones!

7 de diciembre de 2020 — ene. 4, 202: Votación de la ronda final: ¡esta ronda determina los ganadores del GRAMMY!

31 de enero de 2021: 63a entrega de los premios GRAMMY y ceremonia de estreno

Obtenga más información en la página de preguntas frecuentes de los premios GRAMMY aquí, incluido el proceso de votación.

