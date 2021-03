Grammy 2021: Todo lo que debes saber sobre la ceremonia

En junio, el presidente y director ejecutivo interino de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., le dijo a Variety que estaba preparando algunas opciones para la entrega del Grammy 2021 según la gravedad de la pandemia, pero que todas las opciones no incluían cambiar la fecha del programa. Sin embargo, en septiembre, la organización decidió retrasar el programa del 31 de enero a marzo.

Los funcionarios de la ceremonia de premiación dijeron en un comunicado el 5 de septiembre de 2020 que el "deterioro de la situación de COVID en Los Ángeles" de los hospitales abrumados, las UCI llegando a su capacidad y la guía de salud estatal actualizada era razón suficiente para retrasar los premios.

A pocos días de que la fecha llegue, en La Verdad Noticias te contamos todo lo que debes saber sobre esta premiación, que incluirá la participación de grandes artistas, incluyendo a los chicos de BTS, quienes actuarán por primera vez en esta ceremonia.

¿Cuándo comenzarán los Grammy?

Los Grammys 2021 son el 14 de Marzo

El programa de premios de la Academia de la Grabación se transmitirá de 8 a 11:30 pm ET (5-8: 30 pm PT) el domingo 14 de marzo de 2021 en CBS. Frente a una audiencia limitada, los Grammy se transmitirán desde el Staples Center de Los Ángeles .

La ceremonia de estreno , donde se anunciarán los ganadores en algunas de las 83 categorías, está programada para el domingo 14 de marzo de 2021, a partir de las 3 pm ET (mediodía PT). Se transmitirá en vivo en Grammy.com

Para México, la ceremonia se puede ver a través de TNT en punto de las 7:00 de la noche, en donde escucharemos, como ya es costumbre, los comentarios y traducción de Rafa Sarmiento y de Ileana Rodríguez.

Además estos mismos presentadores estarán en la transmisión de la alfombra roja y pre-show que será en el mismo canal pero a partir de las 6:15 de la tarde.

¿Quién es el anfitrión de los Grammy 2021?

Trevor Noah será el conductor

El presentador y comediante de "The Daily Show" Trevor Noah será el anfitrión del programa.Este conductor es un cómico, productor y conductor de 37 años, originario de Sudáfrica, quien se ha dicho contento de ser el presentador de esta edición de la premiación a lo mejor de la música. Algunos de sus proyectos son Born in a Crime, y New Memoir.

Ha pasado en otras entregas de premios que apuestan por no tener un conductor en particular, como en los Premios Oscar, sin embargo, en un año en el que la pandemia tendrá alejado a una gran cantidad de artistas, el conductor tendrá la tarea de cargar el show en sus hombros.

La Academia de la Grabación confirmó la participación de Trevor Noah, quien seguramente dará su mejor esfuerzo en esta entrega de Grammys 2021, que será como nunca antes vista, no solo por la pandemia, sino también por los nominados.

Nominados a los Grammys 2021

Beyonce es la más nominada

Beyoncé, que ya ganó 24 premios Grammy, fue la principal contendiente en las nominaciones de 2021 con nueve en total. Obtuvo nominaciones a la canción y el disco del año con "Black Parade", que lanzó el decimonoveno, mientras que "Savage", su colaboración número uno con Megan Thee Stallion, obtuvo candidaturas para el disco del año, mejor canción de rap y mejor interpretación de rap.

Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Jhené Aiko, Post Malone, Renée Zellweger, Billie Eilish y su hermano productor Finneas también obtuvieron nominaciones. Los nominados por primera vez incluyen a The Strokes, Megan Thee Stallion, BTS y Harry Styles.

La Academia de la Grabación dijo que las canciones y álbumes lanzados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 eran elegibles para nominaciones este año.

En La Verdad Noticias te contamos previamente cuales son las personalidades que buscan un Grammy.Si quieres conocer la lista de Nominados a los Grammy 2021 haz click aquí.

Las presentaciones para los Grammys 2021

BTS, Taylor Swift y demás tendrán presentaciones

Como te informamos con anterioridad, la Academia de La Grabación anunció la lista oficial de las personas que interpretarán algunos de sus éxitos en la gala.

Los Grammy una semana antes del espectáculo anunciaron la línea completa de artistas. El programa incluirá a Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan. Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles y Taylor Swift.

Los Grammy dijeron en un comunicado que los artistas se unirán, aunque estén separados, para tocar música entre ellos como comunidad, por lo que veremos a cada uno de los cantantes cantar probablemente desde casa, o en algún escenario independientemente de la parte del mundo en la que se encuentren.

Haz clic aquí para obtener una lista completa de los artistas que participarán en la ceremonia de estreno.

Los Latinos nominados al Grammy 2021

Bad Bunny tiene 2 nominaciones

En esta entrega del Grammy 2021, también se entregarán premios a lo mejor de la música latina, tal y como lo hacen año tras año. En ese sentido Bad Bunny tiene una nominación a su álbum “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”, en la categoría “Mejor Álbum de Pop Latino”. pero también está nominado a otra categoría junto a Dua Lupa por su canción “One Day”.

Ricky Martin, Camilo, Kany García, y Debi Nova son los artistas latinos que compiten por la misma categoría que Bad Bunny, así que cualquiera de ellos podría llevarse la estatuilla.

En cuanto a la categoría dedicada a la música regional mexicana,estarán Alejandro Fernandez, Lupita Infante, Natalia Laforucade, Mariachi Sol de México de José Hernandez, y Christian Nodal.

Habrá que esperar a este domingo 14 de marzo para saber que cantantes en español se llevarán a casa el tocadiscos, figura establecida como la estatuilla para los ganadores.

Grammys 2021 Históricos

Estos Grammys serán históricos

Los premios Grammys 2021 estarán llenos de momentos históricos, no solo porque se llevarán a cabo en medio de una pandemia, apostando por la combinación entre streaming y presencial. Sino porque también se esperan momentos especiales dentro de esta ceremonia.

De hecho, se espera que hagan algún tipo de homenaje a los médicos que han dado su vida y trabajo para combatir a la pandemia, sin embargo, aún no está confirmado de manera oficial que haya algún tipo de homenaje.

También será la primera vez que ARMY pueda ver a los chicos de BTS interpretar su éxito Dynamite en la mencionada entrega de premios, y prácticamente será una de las primeras veces que veremos tanto a Taylor Swift como a la banda surcoreana “En el mismo escenario”.

Los presentadores de las diferentes categorías aún no están confirmados, pero se espera que en el transcurso de los próximos días se dé a conocer el nombre de las personas que acudieron de manera presencial a entregar los premios, o bien estarán a cargo de alguna categoría a través del streaming.

¿Quién crees que se lleve más cantidad de Grammys en este 2021?, ¿Crees que BTS se lleve su primer galardón?, ¿Que artista quieres ver presentar su música en esta ceremonia?, dinos tu opinión en los comentarios, y mantente al pendiente de La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre esta premiación.