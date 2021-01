Grammy 2021: Billie Eilish podría igualar la rara hazaña de Roberta Flack y U2

Billie Eilish obtuvo cuatro nominaciones al Grammy 2021, incluido Canción del Año por "Everything I Wanted". Esto sigue a un 2020 histórico en el que arrasó en las cuatro principales categorías de los premios, incluido Canción del Año por "Bad Guy".

Eilish sería la tercera artista en la historia en lograr victorias consecutivas en la categoría Canción del Año. El primer músico en lograrlo fue Roberta Flack. Se llevó a casa el premio en 1973 por "The First Time Ever I Saw Your Face", y luego en 1974 por otro clásico, "Killing Me Softly with His Song".

Décadas más tarde, la banda de rock irlandesa U2 logró el hito, ganando con "Beautiful Day" en 2001 y "Walk On" en 2002. Ambas canciones provienen de su álbum "All That You Can't Leave Behind", que lo convierte en el único álbum en producir dos ganadores de Canción del Año.

A Billie Eilish le podría ayudar el hecho de que "Everything I Wanted" es una de las cuatro canciones nominadas tanto para Grabación como para Canción del año, lo que podría sugerir un mayor apoyo de la academia de grabación.

Los otros son "Don't Start Now" de Dua Lipa, "Circles" de Post Malone y "Black Parade" de Beyonce. Ahora solo falta ver si los votantes pueden darle a Eilish los máximos honores nuevamente justo después de su épico barrido en los Grammy del año pasado.

Billie Eilish intentará hacer historia en los Grammy 2021

Recordemos a Adele, quien ganó el premio del año dos veces por "Rolling in the Deep" (2012) y "Hello" (2017). De hecho, Adele está invicta en sus últimas 13 nominaciones, por lo que la academia de grabación ciertamente no duda en acumular más trofeos con ella cuando se le da la oportunidad.

Más recientemente, Norah Jones ganó dos veces en tres años ("Don't Know Why" en 2003, "Here We Go Again" en 2005). Y Bruno Mars ganó dos veces en tres años ("Uptown Funk" en 2016, "24K Magic" en 2018).

Entonces, en realidad, si Billie Eilish quiere igualar el récord de Roberta Flack y U2 tendrá que confiar plenamente en los votantes. ¿Será Eilish la última (y la más joven) en ganar dos años consecutivos el Grammy a Canción del Año?

