Grammy 2020: Juanes rendirá HOMENAJE a un ícono de la música

El cantante colombiano Juanes es uno ded los grandes exponentes de la música de su país, que en los últimos tiempos ha logrado catalogarse como un artista de talla internacional, poniendo en alto la música latina en el mundo.

Gracias a el talento del que cuenta Juanes, se ha dado a conocer que el músico colombiano será uno de los artistas que participarán en un estelar homenaje de los Grammy a Prince, según anunció este jueves la Academia de la Grabación.

Por su parte Juanes ha dado a conocer por medio de su perfil oficial de twitter lo siguiente: "Noticias que me llenan de emoción, humildad y orgullo. Y pensar que hace 20 años ya soñaba con esto. Gracias a la Academia de la Grabación por permitirme ser parte de este tributo a la leyenda”.

Grammy 2020: Juanes rendirá homenaje a un icono de la música

Otros artistas que participaran en el tributo a Prince

Tambien se ha dado a conocer que dos días después de los Grammys, la Academia de Grabación ofrecerá un concierto de tributo masivo al príncipe heredero del pop, su real majestad, el cantante conocido como Prince.

TE PUEDE INTERESAR: Juanes y Christian Nodal lanzan vídeo de TEQUILA en Youtube ¡y está que arde!

Noticias que me llenan de emoción, humildad y orgullo. Y pensar que hace 20 años ya soñaba con esto. Gracias @RecordingAcad por permitirme ser parte de este tributo a la leyenda #Prince #TheGrammySalute ⫸ https://t.co/JmCgyjuC0J pic.twitter.com/MLuEfl9dD1 — JUANES (@juanes) January 9, 2020

La academia también confirmó que varios artistas actuarán durante este especial musical de los Grammy en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el martes 28 de enero a partir de las 7:30 p.m. PT, entre los que resaltan los nombres como John Legend , Alicia Keys , Chris Martin de Coldplay , , Usher , HER, St. Vincent , Common , Gary Clark Jr., Foo Fighters , Earth, Wind & Fire, Mavis Staples y Susanna Hoffs.

LET'S GO CRAZY!!! ��



Taping Tuesday, Jan. 28 at the Los Angeles Convention Center. Tickets on sale now: https://t.co/ioIqTQAJR4 pic.twitter.com/SK5d1vMsuV — Foo Fighters (@foofighters) January 9, 2020

Titulado “Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince” , el evento también contará con lo que se describe como una actuación histórica conjunta de varios de los amigos y colaboradores musicales más célebres de Prince, con la banda de Prince The Revolution, la nominada al Grammy Sheila E. y Morris Day and the Time, la banda de funk formada por Prince.

TE PUEDE INTERESAR: Homenaje a Juanes por PERSONA DEL AÑO

Cabe recordar que la ceremonia oficial de los Grammy 2020 tendrá lugar el domingo 26 de enero a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT. que se presume tendrá grandes sorpresas.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.