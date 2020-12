¿Graham Norton confirmó lo que sospechamos todo el tiempo sobre Wonder Woman 1984?

Después de numerosos retrasos, el mundo finalmente tendrá la oportunidad de ver el próximo capítulo de la historia de la princesa Themysciran. Wonder Woman 1984 se lanzará el día de Navidad de 2020, en cines y en HBO Max.

Lanzar un éxito de taquilla tan masivo en una plataforma de transmisión (sin cargo adicional para los suscriptores) es un gran movimiento con repercusiones significativas en la industria que se vuelven aún más graves por el hecho de que Warner Bros.está haciendo lo mismo con toda su lista de películas de 2021, incluida Dune, The Matrix 4 y Mortal Kombat.

Queda por ver si este será el camino a seguir para el futuro de las películas, o si es solo una solución a corto plazo mientras el mundo aún lidia con la pandemia de COVID-19. Sin duda, el éxito de Wonder Woman 1984 jugará un papel importante a la hora de evaluar si esta estrategia de lanzamiento es viable para las características de la tienda. Por ahora, los fanáticos simplemente pueden esperar otra aventura llena de acción.

En el período previo a la película, todo sigue igual, ya que el elenco promueve la película en varios programas de entrevistas, incluido The Graham Norton Show. Si sintonizó la reciente aparición de Gal Gadot en el programa, es posible que se haya sorprendido por una revelación de spoiler bastante importante de lo que podemos esperar al entrar en la película.

Proceda bajo su propio riesgo si aún no ha visto Wonder Woman 1984.

¿Jet invisible aparecerá en Wonder Woman 1984?

Gal Gadot se unió a Norton y sus otros invitados virtualmente para promocionar la próxima película, y durante la entrevista, Norton mencionó, "Los fanáticos de Wonder Woman se regocijan porque en esta salida podemos ver el avión invisible. Bueno, obviamente no lo vimos, es invisible.Pero el plano invisible está en él".

Si bien hasta este momento no ha habido confirmación oficial de si veríamos el icónico jet invisible de Wonder Woman, posiblemente haya una referencia a él en uno de los avances cuando Steve Trevor ( Chris Pine ) dice: "La forma en que vuelo, nunca lo harán. Encuéntranos."

Gadot parecía bastante molesto cuando Norton aparentemente soltó los frijoles. Ella rápidamente lo regañó, diciendo: "No sé de qué estás hablando Graham; Acabas de revelar un gran, gran spoiler".

Se espera que Wonder Woman 1984 sea un éxito.

Norton continúa diciendo: "Podríamos eliminar eso", pero dado que el momento tiene su propio clip en la página oficial de YouTube de Graham Norton Show, eso obviamente no sucedió.

Es posible que Norton no tuviera todos los hechos claros, pero dada la reacción de Gadot, parece que tal vez reveló algo que no debería haber hecho. Afortunadamente, aunque la presencia del jet invisible en la película se ha revelado potencialmente, no tenemos ningún detalle sobre cómo influirá en la trama, por lo que todavía hay mucho que esperar.

El avión invisible ha sido una herramienta recurrente en el arsenal de Wonder Woman en los cómics que se remontan a 1942, por lo que el hecho de que finalmente podamos verlo en una película de acción real es definitivamente emocionante y abre muchas posibilidades para el futuro del personaje.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, puedes supuestamente "ver" el jet invisible en acción cuando Wonder Woman 1984 llegue a los cines y a HBO Max el 25 de diciembre de 2020.

