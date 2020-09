Graciela Alfano revela su romance con Mauricio Macri y Carlos Menem

Un polémico hecho se ha registrado en el mundo de los espectáculos en Argentina, luego de que la actriz y ex modelos Graciela Alfano reveló su romance con los ex presidentes Mauricio Macri y Carlos Menem.

Lo anterior desató gran controversia en las noticias de hoy debido a que por primera vez, Graciela Alfano, habló cómo conoció a Carlos Saúl Menem y de su relación secreta con Mauricio Macri, dejando al descubierto increíbles detalles de ambas relaciones amorosas.

De acuerdo con información del portal “Caras”, las revelaciones se dieron durante el programa de espectáculos "Confrontados", en donde la ex vedette dio a conocer su historia con los ex presidentes.

Graciela narra cómo conoció a Menem

Graciela Alfano reveló sus romances presidenciales

En un mano a mano con "Confrontados", la icónica actriz confesó que fue la amante del entonces Presidente de la Nación Carlos Menem. "Nos encontramos y hablamos. Nos vimos en varios lugares cuando no era presidente”, señaló.

“Siempre me contaba cosas interesantes. Teníamos lindas charlas. Fue el único hombre mayor que tuve en mi vida. Cuando fue presidente siguió la relación un tiempito", comenzó su relato.

"Cuando fue elegido presidente, hicimos un asado para la prensa extranjera y yo me senté al lado de Carlos. Ahí me empezó a tirar onda, tuvimos un contacto y unas amigas me decían ´este hombre está muerto de amor con vos´. Mi historia con él fue única", confesó.

Macri también fue amante de Graciela

Graciela reveló que también tuvo una relación con Mauricio Macri: "En ese momento no era presidente sino que estaba ocupando el cargo del presidente de Boca Juniors", con lo que claramente dejó entrever que se trató de Macri. Algo que después confirmó.

"Estábamos clandestinos. Nos veíamos en un lugar privado y los periodistas no nos encontraban. Una vez habíamos ido a un departamento de un amigo suyo. En el living, yo acababa de hacer un streptease.