"Gracias justicia mexicana": Laura Bozzo confirma que no pueden detenerla

Luego de varios meses de no aparecer e incluso ser buscada por la INTERPOL, la conductora de televisión, Laura Bozzo reapareció con un video que compartió en sus redes sociales en el que confirma la suspensión definitiva de la orden de aprehensión en su contra.

En el video al que La Verdad Noticias tuvo acceso, la peruana detalló que la suspensión de la orden de captura se logró después de que se presentará a declarar ante un juez y que su abogado ha estado con ella todo el tiempo.

Recordemos que Bozzo tenía orden de aprehensión en su contra por la venta de inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), delito del cual su abogado llegó a informar que tendría que pagar 20 millones de pesos para no ir a la cárcel.

El video de Laura Bozzo

En el video que subió a través de su cuenta oficial de Instagram, expresó su gratitud con la justicia mexicana, "el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de la orden de captura luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez de apersonarme en el juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado", resaltó.

Además anunció que este no es el final de su carrera ya que planea volver a la televisión, con un programa "modernizado" que va de la mano con redes sociales y contenidos para internet, "Con muchas cosas en las que he estado pensando, pero sobre todo, la ayuda social, lo que me distinguió, yo no soy una estrella de televisión, soy una persona cercana a la gente que ama ayudar y es lo único que me voy a llevar", finalizó.

¿Qué crimen cometió Laura Bozzo?

Como te explicábamos resumidamente al inicio de la nota, Laura Bozzo fue procesada por un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos al vender de forma ilegal un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Posteriormente, se emitiría una ficha roja de la policía internacional conocida como (INTERPOL) por sus siglas en inglés y tiempo después al fin dejó de "esconderse" para acudir ante un juez, hasta el momento se sabe que pagó 2 millones de pesos para la suspensión de la orden, incluso recordaremos que hubo un famoso actor que organizó una colecta para ayudar a Bozzo pero nadie cooperó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.