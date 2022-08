"Gracias a ti entré a Flans": La palabras de Ilse tras muerte de Amparín Serrano

La despedida de Ilse tras muerte de Amparo Serrano

Luego de la lamentable muerte de Amparín Serrano, diversos compañeros del medio artístico han expresado sus palabras de aliento y enviado el pésame a su familia, una de ellas fue su compañera del Grupo Flans, la guapa Ilse Olivo quién de esta manera se refirió a su legado.

Concretamente la vocalista principal de Flans adelanto que gracias a Amparin pudo entrar al grupo y aunque fueron muy pocas veces las que trato con ella su vibra y espiritualidad la han contagiado con una fuerte conexión.

La muerte de esta conocida artista gráfica sin duda ha dejado un hueco muy difícil de llenar, sobre todo en las circunstancias en que su fallecimiento se dio a conocer ante los medios del espectáculo.

La despedida de Ilse tras muerte de Amparo Serrano

La despedida de Ilse tras muerte de Amparo Serrano

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ilse Olivo se despidió de manera emotiva de Amparin Serrano, a quién le agradeció la oportunidad por haberla invitado a formar parte del proyecto de Flans cuando apenas se estaba estructurado.

"Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre !!! Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba…Flans", detalló.

Además irse se mostró sorprendida por la lamentable muerte, indicando que está en shock pero que desea que su alma y espíritu estén descansando en paz.

"Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock ! Amparin si todos estamos aquí para cumplir misión tu ultra cumpliste", finalizó.

Te puede interesar: Ilse de Flans de desmaya en pleno concierto

¿Quién fue Amparín Serrano?

¿Quién fue Amparín Serrano?

La empresaria y diseñadora murió a los 57 años, conocida mayormente en el ámbito empresarial por crear la marca Distroller, responsable de los dibujos sobre la Virgencita qué fueron todo un fenómeno en el mercado.

Además brevemente fue integrante del grupo Flans a mediados de los 80, el cual tuvo que salir pues no encajada en el proyecto, dejándole lugar Ilse Olivo para conformar la agrupación tal cómo se conoce en la actualidad.

Amparin Serrano tuvo dos hijas: Camila y Minnie, esta última es actual novia de Nachito Peregrín, hermano de Belinda.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!