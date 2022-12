Gracias a Merlina Jenna Ortega es nominada a los Globos de Oro 2023

Las nominaciones a los Globos de Oro 2023 se revelaron esta mañana y en ellas destaca Jenna Ortega, la súper estrella de Netflix que protagoniza Merlina y que de la noche a la mañana se ha convertido en uno de los rostros más populares de Hollywood.

Se destaca que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes que la joven de ascendencia mexicana forma parte de las nominadas a Mejor actriz en serie de comedia o musical.

Hay que mencionar que criada en una familia californiana con otros cinco hermanos, Jenna Ortega creció con un profundo arraigo a los valores estadounidenses. Durante la infancia pasó a ser chica Disney y fue elegida para el rol estelar en Stuck in the Middle, serie de televisión que narra las aventuras familiares de una niña y sus altibajos como la hermana de en medio.

Jenna Ortega en Merlina

La bella Jenna Ortega escaló poco a poco hasta ser escogida como la Merlina de Netflix en la serie a cargo de Tim Burton: el resultado ha sido fenomenal que ahora está viendo los grandes resultados.

Es ahora que por su trabajo como la singular hija de Morticia y Gomez Addams, Jenna recibe esta mañana la nominación a Mejor actriz en serie de comedia o musical, compitiendo contra otras grandes luminarias de la pantalla chica como Quinta Brunson por Abbott Elementary (100%), Selena Gomez por Only Murders in the Building (92%), Jean Smart por Hacks (96%) y Kaley Cuoco por The Flight Attendant (90%).

Esta es la primera vez que Jenna es nominada para los Globos de Oro y sus fans ya lo están celebrando en redes sociales.

La historia de Merlina de Tim burton

Merlina sigue los años de la joven Addams como estudiante, intentando dominar su emergente habilidad psíquica mientras trata de resolver un misterio que enredó la vida de sus padres.

La heroína principal es tan extravagante como fascinante y vaya que logró conectar con una buena parte del público, con muchos usuarios de las redes sociales, asumiendo su personalidad, dando forma a una nueva ícono de la cultura pop en el siglo XXI que ya tenía bastantes fans gracias a las series de los años sesenta y las películas de los noventa.

La serie se hizo justamente con la corona que antes portó Stranger Things (98%) al lograr el estreno más exitoso en la historia de la plataforma; todo el mundo se volcó ante las aventuras peculiares de Wednesday y ahora mismo es imparable; incluso los guionistas revelaron hace poco para Variety que todavía tienen muchas ideas para el futuro:

Hay que destacar que hace bastante tiempo que Tim Burton no tenía un gran éxito en el mundo del entretenimiento y con Merlina se ha hecho realidad. Además de Ortega, en el reparto también destacan estrellas como Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones y hasta Christina Ricci, quien interpretó a la inolvidable Wednesday de los noventa.

La segunda temporada de Merlina todavía no tiene fecha de estreno, pero a estas alturas es bastante obvio que no tardará mucho en llegar; Netflix ha encontrado un nuevo gran hit de plataforma y no tiene la intención de dejarlo ir pronto

