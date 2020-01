Graban a Selena Gomez “perreando” intensamente en la disco ¿Estaba BORRACHA?

El 2019 fue un año muy importante para Selena Gomez porque demostró ante todo el mundo que había podido recuperar la sonrisa que años atrás había perdido debido a los constantes rumores que surgían al respecto de su antiguo romance con Justin Bieber.

Pero para Selena Gomez toda tristeza y malos momentos han quedado atrás y promete que en el 2020 volverá a los escenarios para brillar más fuerte que nunca y para prueba podemos ver el arrollador éxito que ha tenido con sus dos nuevos sencillos musicales.

El 10 de enero podremos disfrutar de la nueva producción discográfica que Selena Gomez ha preparado para todos sus selenators, como se le conoce a los fans de la cantante, y del cual se desprenden las canciones “Lose To You To Love Me” y “Look At Her Now”, las cuales han tenido un éxito arrollador en las listas de popularidad más importantes de la industria.

SELENA GÓMEZ BAILANDO SENSUALMENTE ES LO MÁS SONADO DEL INTERNET

Las redes sociales han sido testigo de la felicidad que acoge a Selena Gomez tras haber podido superar su ruptura con Justin Bieber pero sobre todo por haber dejado atrás el terrible episodio donde enfrentó una dura batalla contra el lupus que padecía su cuerpo.

Para prueba de ello tenemos un nuevo vídeo que circula en las redes sociales donde se puede observar a Selena Gomez bailando muy alegre en la disco mientras luce un ajustado conjunto rosa que remarca las espectaculares curvas que posee a sus 27 años de edad.

Selena Gomez luce realmente bella en esas transparentes prendas que en varias ocasiones tiene que acomodar debido a los movimientos sensuales que realiza al ritmo de la canción provoca que estos puedan ocasionar un bochornoso momento para la cantante quien parecía estar un poco pasada de copas o al menos eso se asegura en el Internet.

