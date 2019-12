Gossip Girl: 7 años después de la GRAN revelación

Este día los fanáticos de las teen- series, la moda y el estilo de vida lleno de lujos, recuerdan el final de la icónica serie de CW, Gossip Girl.

Gossip Girl ¡Dan era la chica indiscreta!

El capítulo final de la legendaria Gossip Girl lleno nuestras pantallas en 2012 con la impactante revelación de quién estaba detrás de los rumores o “Blast”, que en más de una ocasión perjudicaron a nuestros personajes favoritos.

Con una última temporada de apenas 10 episodios, el misterio de quién era Gossip Girl finalmente fue resuelto, pero de una manera que dejó a todos los fans decepcionados.

En el capítulo final descubrimos que Dan Humphrey, interpretado por Penn Badgley (“You”), el “chico solitario” de Brooklyn enamorado de la protagonista, Serena Van der Woodsen, era la persona responsable de la creación de la página de chismes, Gossip Girl.

Tras 6 temporadas de espera, teorías y sospechas, los fans de la serie no estaban conformes con la “gran revelación”, pues al igual que muchos pensaron que no tenía sentido; ya sea porque no iba con el personaje, o, por el simple hecho de que en más de una ocasión las “blast” de Gossip Girl sorprendieron a Dan cuando estaba sólo y sin necesidad de fingir su desconcierto.

Ya sea que te guste el final o no, Gossip Girl fue una serie que marcó a una generación y definió una época. Gossip Girl fue la puerta de entrada al mundo de la moda, pero el drama y los escándalos que vivían los personajes hizo que todos la amemos.

GOSSIP GIRL: EL REBOOT

HBO se prepara para retomar nuevamente el mundo de Gossip Girl con una nueva serie que tendrá lugar 12 años después de los sucesos de la original

La trama nuevamente se centrará en los alumnos del Constance Billard y será producida por John Schwartz y Stephanie Savage - productores de la Gossip Girl original -.

Hasta ahora sabemos que tendrá una primera temporada de 10 episodios que incluirá personajes más diversos tanto en cuestión de raza, género y orientación sexual.

“No había mucha representación en el primer show [...] Esta vez los protagonistas no serán blancos. Además habrá un montón de contenido “queer”. La idea es que el reboot cuadre mucho más con el mundo tal como se ve ahora”, relató Joshua Safran, guionista de la primera versión de Gossip Girl quien regresa al equipo.

