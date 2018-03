Gorillaz y Queens of the Stone Age cierran el Vive Latino 2018

La banda virtual británica Gorillaz, los estadounidenses Queens of the Stone Age y las rusas de Pussy Riot cerraron el XIX Festival Vive Latino que en dos días convocó a más de 150.000 personas en el Foro Sol de Ciudad de México.



Junto a las citadas bandas pasaron lista de presente el puertorriqueño Residente y sus letras de alto contenido social, el argentino Fito Páez, los españoles de Vetusta Morla y la rapera Mala Rodríguez.



Fue una jornada en la que los asistentes tuvieron que diseñar con precisión su plan para visitar escenarios ya que las presentaciones se empalmaban y aunque el atractivo residió con Queens y Gorillaz, no fue menos con Vetusta Morla e Infectad Mushroom, encargado de cerrar este Festival que se extendió pasada la medianoche.

La presentación de Queens of the Stone Age resultó inmejorable. La banda liderada por Josh Home enloqueció a los asistentes con su potente stoner rock, del que son los representantes.

"No one knows" fue la más coreada de la banda además de "Go with the flow" y "A song for the dead".