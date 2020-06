Gorillaz se une a Octavian Gorillaz se une a Octavian para la nueva canción “Friday 13th”/Foto: Grita Radiopara la nueva canción de Woozy “Friday 13th”/Foto: Grita Radio

Gorillaz se ha asociado con el rapero y cantante franco-británico Octavian para una nueva canción, "Friday 13th", que marca la última entrega de la serie en curso Song Machine.

La pista cuenta con un ritmo mareado lleno de guitarras de ensueño, además de sintetizadores y tambores que golpean con fuerza y luego caminan al espacio. Octavian alterna entre un flujo constante y un acento de canciones mientras canta sobre las noches interminables en su rasposo tono.<

"Friday 13th" llega con un video dirigido por el autor intelectual artístico de Gorillaz, Jamie Hewlett. Filmado con todos en autoaislamiento debido a la pandemia de COVID-19, el clip cuenta con una premisa simple ya que las imágenes de Octavian interpretando la canción, así como las cabezas de todos los miembros de Gorillaz, se superponen sobre imágenes de autopistas y túneles empapados en efectos psicodélicos.

Mira el video musical a continuación:

"Friday 13th" marca la cuarta canción de la serie Song Machine de Gorillaz, que se lanzó a principios de este año con el objetivo de salir de las limitaciones de un ciclo de álbum típico.

Otras entregas incluyen "Aries", que presenta a Peter Hook de New Order, "Momentary Bliss" con Slowthai and Slaves y "Desole", con el cantante maliense Fatoumata Diawara. Gorillaz también compartió recientemente la canción única, "How Far?" con Skepta y la leyenda del Afrobeat, Tony Allen, dejando caer la canción en homenaje a Allen días después de su muerte.

Otros proyectos de Gorillaz

A finales de mayo, el grupo anunció su primer cómic, Gorillaz Almanac. La tapa dura incluirá rompecabezas, juegos, obras de arte exclusivas y más. Está previsto que llegue a las tiendas en octubre de 2020.

La banda digital fue creada por Damon Albarn, Jamie Hewlett y el productor Remi Kabaka Jr., son uno de los grupos más reconocidos de los 2000's con éxitos como "Clint Eastwood" y "Feel Good Inc"/Foto: Duna

También te puede interesar: MÚSICA: Gorillaz se une a su fundador Damon Albarn en su primer dueto virtual

También mostraron solidaridad con Black Lives Matter con su campaña #BeTheChange, que tiene como objetivo educar a las personas para que pongan fin al racismo y la brutalidad policial.