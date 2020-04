Gorillaz se queda sin disquera ¡Ahora son completamente independientes!

Gorillaz se ha convertido en una agrupación completamente independiente, es decir, que ya no están ligados a ninguna disquera o firma discográfica, según confirmó uno de sus fundadores, Jamie Hewlett.

Gorillaz se independiza de las disqueras

Jamie Hewlett, confirmó que la banda ahora está bajo su propio sello musical llamado, “Gorillaz Productions”, como puede verse en los últimos lanzamientos de la banda.

“Gorillaz Productions nos permitirá publicar todo lo que hacemos, todas las filmaciones las estoy haciendo yo, al igual que la edición de los videos, las animaciones que son clave, los storyboards, y colaboró con un pequeño despacho de animación llamado The Line”.

La noticia no es completamente una sorpresa para los fans, pues ya habían sospechas tras ver el sello, “Gorillaz Productions”, en las publicaciones de Song Machine y sus primeros “sencillos”: ‘Momentary Bliss’ y ‘Désolé’.

¿Qué hará Gorillaz sin disquera?

La decisión de Gorillaz de abandonar los lazos con una disquera en forma ya había sido insinuado en su más reciente documental, “Reject False Icons” e incluso, durante las promociones de “Demon Dayz” en 2005.

Gorillaz estrena Song Machine

Ahora, su más reciente proyecto, Song Machine, les ha permitido lanzar música nueva a su propio ritmo y sin la necesidad de crear un álbum completo o seguir el proceso habitual que una disquera exigiría.

“Todo lo hacemos desde casa, no tenemos las finanzas de una casa discográfica detrás de nosotros, lo cual es divertido, pero espero no se sorprendan de ver por ahí algún contenido pagado, a fin de cuentas la animación es costosa”.

Aunque el co- fundador de Gorillaz no dio muchos detalles del trabajo musical en Song Machine - a cargo de Damon Albarn - artistas como The Horrors, Massive Attack, Moonchild, Joan As Police Woman, y GuiltyBeatz, confirmaron su participación en el proyecto.

Además, fans de Gorillaz esperan el estreno de su próxima canción después de unas enigmáticas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.