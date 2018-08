Gorillaz regresa a la ciudad de México con su gira "The Now Now"

Gorillaz regresa a la ciudad de México como parte de su gira "The Now Now", el próximo 24 de octubre para un megaconcierto en el Palacio de los Deportes.

A través de sus redes sociales Gorillaz confirmó con un clip a modo de su sencillo "Humility", el día y el lugar en donde se dará la presentación que forma parte de su gira "The Now Now".

Cabe recordar que fue a finales de junio cuando Gorillaz estrenó su nuevo álbum titulado "The Now Now", compuesto por 11 canciones y producido por James Ford y Remi Kabaka.

The Now Now el nuevo album de Gorillaz.

La preventa de boletos para el recital de Gorillaz será los días 29 y 30 de agosto; la general estará a partir del 31 de agosto.

Por lo que la espera para los fans de Gorillaz por fin terminó, así que corran por sus boletos y no se pierdan el gran concierto.