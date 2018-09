Gorillaz lanza su nuevo sencillo "Tranz"

Gorillaz estrenó el video de "Tranz", una pieza audiovisual en la que se ven los integrantes de la agrupación virtual ofreciendo un concierto.

Los músicos aparecen contra un telón de imágenes frenéticas como fondo y con Ace de Gangreen Gang en el bajo tomando el lugar de Murdoc Niccals, quien se encuentra encarcelado.

El clip de "Tranz" combina la animación clásica a mano y con plastilina, y fue dirigido por el co-fundador de Gorillaz, Jamie Hewlett, en colaboración con Nicos Livesey; con el apoyo de los especialistas en animación Blinkink y la empresa creativa Eddy.

Esta canción incluida en el álbum "The now now", el cual ya está a la venta. La agrupación Gorillaz, creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, tuvo un verano bastante movido, pues participó en varios festivales musicales en Europa. El próximo 20 de octubre se presentarán en el Demon Dayz Festival en Los Ángeles, un evento curado por Albarn y Hewlett, en el que también estarán De La Soul, Peven Everett, Jamie Principle y Del The Funky Homosapien. Otros artistas confirmados son Erykah Badu, The Internet, D.R.A.M y Little Simz.